Названі найбільш шкідливі продукти для чоловіків: виробляються жіночі гормони

Дієтолог назвала найбільш шкідливі продукти для чоловіків (фото: freepik)

Деякі популярні продукти можуть бути шкідливими для чоловіків

Дієтолог назвала продукти, які можуть завдати шкоди чоловічому здоров'ю. При цьому, деякі з них вважаються досить безневинними, і такими, які ми їмо і п'ємо кожен день. А ось чоловікам від них краще або утримуватися або обмежувати споживання.

Наталія Самойленко, український дієтолог, розповіла в Instagram, як правильно піклуватися про чоловіче здоров'я.

"У жіночого і чоловічого організму є свої особливості, а це означає, що продукти, які особливо корисні тим, "хто з Марса", небажані для тих, "хто з Венери", - пише дієтолог.

Фахівець радить чоловікам утриматися від вживання такої їжі:

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Соєві продукти

Сюди можна віднести тофу, соєве молоко, соєві боби, а також деякі бобові, наприклад, горох. У харчуванні їх варто виключити через вміст фітоестрогенів, які знижують вплив чоловічих статевих гормонів.

Пиво

Знову-таки через вміст фітоестрогенів. Крім того, що у пива високий інсуліновий індекс, вживання його у великих кількостях пригнічує вироблення тестостерону. Зовні гормональну перебудову можна виявити появою жирку в "жіночих місцях": області живота, стегон, області грудей.

Цукор і продукти, що підвищують інсулін

Інсулін є антагоністом тестостерону і блокує його активність. Якщо вас потягнуло на солоденьке, краще віддати перевагу природному аналогу - фруктам, ягодам, меду або ж 70%-ному чорного шоколаду. Але і їх можна вживати лише в помірних кількостях до 15:00.

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До складу корму цих тварин можуть входити аналоги жіночих статевих гормонів. Робиться це, щоб прискорити процес набору жирової маси тіла. І хоч ці естрогени виробляються в чоловічому організмі теж, з їжею їм ці добавки отримувати ні до чого.

Молоко також не є чоловічим продуктом

Особливо в натуральному тваринному молоці містяться гормони, які працюють так само, як і естроген. Замінити тваринне молоко можна рослинним, але тільки не соєвим.

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Автор: Светлана Мащенко