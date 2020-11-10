Названы самые популярные авто с пробегом в Украине, которые покупают чаще всего

В октябре 2020 года украинские номера получили 38,8 тысячи легковых автомобилей с пробегом, которые завезли из-за границы. Это рекордный показатель с начала года.

При покупке авто с пробегом украинцы больше отдавали предпочтение машинам с бензиновыми двигателями. В прошлом месяце таких авто было продано 58%. Об этом сообщает UkrAutoprom.

Из всех проданных авто, машины на дизеле составили 29%, авто на газе - 10%, гибриды и электромобили хоть и набирают популярность у украинцев, но пока их доля составила всего 3%.

Самые популярные б/у авто в Украине в октябре, ввезенные из-за границы

Renault Megane занял первую строчку рейтинга. В октябре украинцы зарегистрировали 2423 подержанных авто этой модели; Volkswagen Passat - 2022 подержанных машин; Skoda Octavia - 1996 подержанных авто; Volkswagen Golf - 1961 автомобиль с пробегом; Ford Focus - 1474 машины с пробегом.

В октябре доля авто возрастом до 5 лет составила 30%; 6-10 лет также 30%; иномарки старше 10 лет - 40%.

Всего с начала 2020 года украинскую регистрацию получили 281,1 тысяча ввезенных из других стран подержанных легковых автомобилей. Это в 4,1 раза больше количества регистраций новых машин за такой же период.

Напомним, украинским водителям рассказали, какой будет штраф за грязные номера. Водителям запрещается управлять авто, если на нем загрязненный номерной знак, который не позволяет определить хотя бы один символ знака.

Ранее эксперты рассказали, в какой европейской стране лучше всего покупать авто с пробегом. Ведь важную роль также играет климат страны, и ментальные привычки водителей.