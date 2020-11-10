Названі найпопулярніші авто з пробігом в Україні, які найчастіше купують

У жовтні 2020 року українські номери отримали 38,8 тисячі легкових автомобілів з пробігом, які завезли з-за кордону. Це рекордний показник з початку року.

При покупці авто з пробігом українці більше віддавали перевагу машинам з бензиновими двигунами. Минулого місяця таких авто було продано 58%. Про це повідомляє UkrAutoprom.

З усіх проданих авто, машини на дизелі склали 29%, авто на газі - 10%, гібриди і електромобілі хоч і набирають популярність в українців, але поки їх частка становила лише 3%.

Найпопулярніші вживані авто в Україні в жовтні, ввезені з-за кордону

Renault Megane посів першу сходинку рейтингу. У жовтні українці зареєстрували 2423 старих авто цієї моделі; Volkswagen Passat - 2022 вживаних машин; Skoda Octavia - 1996 старих авто; Volkswagen Golf - 1961 автомобіль з пробігом; Ford Focus - 1474 машини з пробігом.

У жовтні частка авто віком до 5 років становила 30%; 6-10 років також 30%; іномарки старше 10 років - 40%.

Всього з початку 2020 року українську реєстрацію отримали 281,1 тисячі ввезених з інших країн уживаних легкових автомобілів. Це в 4,1 раза більше кількості реєстрацій нових машин за такий же період.

Нагадаємо, українським водіям розповіли, яким буде штраф за брудні номери. Водіям забороняється керувати авто, якщо на ньому забруднене номерний знак, який не дозволяє визначити хоча б один символ знака.

Раніше експерти розповіли, в якій європейській країні найкраще купувати авто з пробігом. Адже важливу роль також відіграє клімат країни, і ментальні звички водіїв.