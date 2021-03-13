Названы самые полезные напитки для женщин: помогут оставаться красивыми и здоровыми

Самым важным напитком в рационе каждой женщины конечно же является чистая вода, которую следует пить в достаточном количестве. Однако, кроме воды есть и другие важные напитки.

Зеленый чай с мятой

В таком чае много антиоксидантов, которые помогают организму бороться с вредным воздействием окружающей среды, сохранят красоту и свежесть кожи. Также в этом чае есть фитоэстрогены – растительные гормоны, которую нормализуют работу женской гормональной системы и снижают риск развития рака. Зеленый чай поможет нормализовать сон и даже снизить аппетит, так как мята улучшает пищеварение и повышает метаболизм. Также мята может стать мягким болеутоляющим средством, снизить тревожность и раздражительность.

Какао

Этот напиток поднимает иммунитет и укрепляет организм. Какао повышает уровень гемоглобина в крови, так как в нем содержится много железа. Еще какао бодрит не хуже кофе, но при этом отлично повышает настроение и благоприятно влияет на сердце. Аккуратно с какао стоит быть тем, у кого есть проблемы с поджелудочной железой, печенью или почками.

Соки с витамином С

Натуральные соки – это источник витаминов и фруктозы, которая необходима для энергии. Основной витамин, который можно получить из соков – витамин С. Он является отличным антиоксидантом, предупреждает раннее старение, освежает организм и кожу, укрепляет иммунитет. Самые полезные соки из цитрусовых и красных ягод.

Кефир

Этот молочный напиток очень важен для здоровья женщины, так как он влияет на пищеварение. А именно от него зависит красота и хорошее самочувствие. Кефир действует на органы ЖКТ и населяет кишечник полезными бактериями. Хорошая работа кишечника и желудка улучшает состояние волос и кожи, а также предупреждает неприятное заболевание – молочницу.

Томатный сок

Этот сок очень важны для снижения риска возникновения рака. В томатах содержится ликопин, который оказывает мощную профилактическую поддержку всему организму. Для хорошего самочувствия достаточно выпивать один стакан томатного сока ежедневно.