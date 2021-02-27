Этот напиток поможет сжигать калории весь день: особенно полезен утром

Ученые назвали напиток, который можно пить по утрам, и он поможет сжигать калории в течении всего дня. Организму с возрастом все тяжелее переваривать пищу, так как замедляется метаболизм. Но есть отличное решение.

О том, какой напиток поможет оставаться бодрым и ускорит ваш метаболизм в течение дня, рассказали на портале Ukr.Media.

По словам экспертов, черный чай является уникальным напитком для здоровья и долголетия человека. Если утром выпить чашку такого чая, то он поможет сжигать калории в течении всего дня без дополнительных усилий.

В недавнем исследовании ученые обнаружили, что черный чай идеально подходит для поддержания тонуса, бодрости и похудения. Он активизирует обмен веществ и заставляет работать его даже через несколько часов после употребления. Флаваноиды, которые содержаться в черном чае, помогают действительно сбросить лишний вес.

Для эксперимента были приглашены добровольцы, которые ежедневно пили черный чай по утрам на протяжении трех месяцев. Те участники, которые пили чай и придерживались нормального рациона питания – похудели на несколько килограмм. А вот те, кто пил чай и при этом употреблял вредную и жирную пищу в большом количестве – таким результатом похвастаться не смогли.

Однако, обе группы участников эксперимента отметили, что кроме черного чая и рациона питания, они не использовали дополнительных стимуляций для снижения веса: изнуряющие тренировки в зале, специальные диеты и очень строгие ограничения в рационе питания.

Идеальное количество чая, которое можно выпить за одни сутки составляет до 4-5 чашек в день. Но стоит помнить, что в таком чае содержится кофеин.