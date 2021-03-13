Названо найкорисніші напої для жінок: допоможуть залишатися красивими і здоровими

Жіноче самопочуття і краса безпосередньо залежать від харчування і все, що потрапляє в організм, впливає на роботу внутрішніх органів. Також дуже важливі напої, які жінка регулярно вживає.
Фахівці назвали топ-5 напоїв для жінок, які допоможуть залишатися здоровими та красивими. Про це пише Foodandmood.
Найважливішим напоєм в раціоні кожної жінки звичайно ж є чиста вода, яку слід пити в достатній кількості. Однак, крім води є й інші важливі напої.
Зелений чай з м'ятою
В такому чаї багато антиоксидантів, які допомагають організму боротися зі шкідливим впливом навколишнього середовища, збережуть красу і свіжість шкіри. Також в цьому чаї є фітоестрогени – рослинні гормони, яку нормалізують роботу жіночої гормональної системи та знижують ризик розвитку раку. Зелений чай допоможе нормалізувати сон і навіть знизити апетит, оскільки м'ята покращує травлення та підвищує метаболізм. Також м'ята може стати м'яким болезаспокійливим засобом, знизити тривожність і дратівливість.
Какао
Цей напій підіймає імунітет і зміцнює організм. Какао підвищує рівень гемоглобіну в крові, через те, що в ньому міститься багато заліза. Ще какао бадьорить не гірше кави, але при цьому відмінно підвищує настрій і сприятливо впливає на серце. Акуратно з какао варто бути тим, у кого є проблеми з підшлунковою залозою, печінкою чи нирками.
Соки з вітаміном с
Натуральні соки – це джерело вітамінів і фруктози, яка необхідна для енергії. Основний вітамін, який можна отримати з соків – вітамін С. Він є чудовим антиоксидантом, попереджає раннє старіння, освіжає організм і шкіру, зміцнює імунітет. Найкорисніші соки з цитрусових і червоних ягід.
Кефір
Цей молочний напій дуже важливий для здоров'я жінки, оскільки він впливає на травлення. А саме від нього залежить краса і гарне самопочуття. Кефір діє на органи ШКТ і населяє кишківник корисними бактеріями. Хороша робота кишківника і шлунка покращує стан волосся і шкіри, а також запобігає неприємному захворюванню – молочниці.
Томатний сік
Цей сік дуже важливими для зниження ризику виникнення раку. В томатах міститься лікопен, який надає потужну профілактичну підтримку всьому організму. Для хорошого самопочуття достатньо випивати одну склянку томатного соку щодня.
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