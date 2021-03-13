Названо найкорисніші напої для жінок: допоможуть залишатися красивими і здоровими

Найважливішим напоєм в раціоні кожної жінки звичайно ж є чиста вода, яку слід пити в достатній кількості. Однак, крім води є й інші важливі напої.

Зелений чай з м'ятою

В такому чаї багато антиоксидантів, які допомагають організму боротися зі шкідливим впливом навколишнього середовища, збережуть красу і свіжість шкіри. Також в цьому чаї є фітоестрогени – рослинні гормони, яку нормалізують роботу жіночої гормональної системи та знижують ризик розвитку раку. Зелений чай допоможе нормалізувати сон і навіть знизити апетит, оскільки м'ята покращує травлення та підвищує метаболізм. Також м'ята може стати м'яким болезаспокійливим засобом, знизити тривожність і дратівливість.

Какао

Цей напій підіймає імунітет і зміцнює організм. Какао підвищує рівень гемоглобіну в крові, через те, що в ньому міститься багато заліза. Ще какао бадьорить не гірше кави, але при цьому відмінно підвищує настрій і сприятливо впливає на серце. Акуратно з какао варто бути тим, у кого є проблеми з підшлунковою залозою, печінкою чи нирками.

Соки з вітаміном с

Натуральні соки – це джерело вітамінів і фруктози, яка необхідна для енергії. Основний вітамін, який можна отримати з соків – вітамін С. Він є чудовим антиоксидантом, попереджає раннє старіння, освіжає організм і шкіру, зміцнює імунітет. Найкорисніші соки з цитрусових і червоних ягід.

Кефір

Цей молочний напій дуже важливий для здоров'я жінки, оскільки він впливає на травлення. А саме від нього залежить краса і гарне самопочуття. Кефір діє на органи ШКТ і населяє кишківник корисними бактеріями. Хороша робота кишківника і шлунка покращує стан волосся і шкіри, а також запобігає неприємному захворюванню – молочниці.

Томатний сік

Цей сік дуже важливими для зниження ризику виникнення раку. В томатах міститься лікопен, який надає потужну профілактичну підтримку всьому організму. Для хорошого самопочуття достатньо випивати одну склянку томатного соку щодня.