Названы самые надежные и экономичные кроссоверы, которые точно вас не разорят
Специалисты назвали пять самых экономичных кроссоверов, которые отличаются надежностью в эксплуатации и не разорят своих владельцев частыми поломками и дорогим обслуживанием. Помимо того, эти "лошадки" не расходуют много топлива.
Об этом пишет tarantas.news.
Suzuki SX4
Японская модель, которая расходует всего 5,9 литра бензина на 100 километров. Цена авто составляет 12,8 тысячи долларов.
FAW Besturn X40
Для преодоления расстояния в 100 км понадобиться 6,2 л бензина. Авто имеет 108 лошадиных сил (под капотом 1,6-литровый мотор). Стоимость машины 12,8 тысячи долларов.
Nissan Juke
Расходует 6,3 л/100 км. В начальной комплектации SE с мотором 1,6 литра мощность 117 лошадиных сил. Цена - 16,4 тысячи долларов.
Lifan X50
Расход топлива составляет 6,3 л на 100 км. Базовая комплектация с 1,5-литровым двигателем мощностью 103 лошадиные силы. Стоимость стартует от 9,3 тысячи долларов.
Ford EcoSport
Расход бензина - 6,4 л/100 км. Оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 123 лошадиные силы. Цена - 15 тысяч долларов.
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