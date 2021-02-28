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Названы самые надежные и экономичные кроссоверы, которые точно вас не разорят

Новина українською → Воскресенье 28 февраля 2021 13:30
Названы самые надежные и экономичные кроссоверы, которые точно вас не разорят Названы самые надежные и экономичные кроссоверы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Специалисты назвали пять самых экономичных кроссоверов, которые отличаются надежностью в эксплуатации и не разорят своих владельцев частыми поломками и дорогим обслуживанием. Помимо того, эти "лошадки" не расходуют много топлива.

Об этом пишет tarantas.news.

Suzuki SX4

Японская модель, которая расходует всего 5,9 литра бензина на 100 километров. Цена авто составляет 12,8 тысячи долларов.

FAW Besturn X40

Для преодоления расстояния в 100 км понадобиться 6,2 л бензина. Авто имеет 108 лошадиных сил (под капотом 1,6-литровый мотор). Стоимость машины 12,8 тысячи долларов.

Nissan Juke

Расходует 6,3 л/100 км. В начальной комплектации SE с мотором 1,6 литра мощность 117 лошадиных сил. Цена - 16,4 тысячи долларов.

Lifan X50

Расход топлива составляет 6,3 л на 100 км. Базовая комплектация с 1,5-литровым двигателем мощностью 103 лошадиные силы. Стоимость стартует от 9,3 тысячи долларов.

Ford EcoSport

Расход бензина - 6,4 л/100 км. Оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 123 лошадиные силы. Цена - 15 тысяч долларов.

Ранее мы писали, что легендарный Jeep Cherokee может остаться без названия. Это связано с требованием вождя коренного американского народа племени чероки.

Также сообщалось про самые надежные автомобили из США, которые крайне редко ломаются.

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