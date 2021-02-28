Названы самые надежные и экономичные кроссоверы, которые точно вас не разорят

Специалисты назвали пять самых экономичных кроссоверов, которые отличаются надежностью в эксплуатации и не разорят своих владельцев частыми поломками и дорогим обслуживанием. Помимо того, эти "лошадки" не расходуют много топлива.

Об этом пишет tarantas.news.

Расход топлива составляет 6,3 л на 100 км. Базовая комплектация с 1,5-литровым двигателем мощностью 103 лошадиные силы. Стоимость стартует от 9,3 тысячи долларов.

Расходует 6,3 л/100 км. В начальной комплектации SE с мотором 1,6 литра мощность 117 лошадиных сил. Цена - 16,4 тысячи долларов.

Для преодоления расстояния в 100 км понадобиться 6,2 л бензина. Авто имеет 108 лошадиных сил (под капотом 1,6-литровый мотор). Стоимость машины 12,8 тысячи долларов.

Японская модель, которая расходует всего 5,9 литра бензина на 100 километров. Цена авто составляет 12,8 тысячи долларов.

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