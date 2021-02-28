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Названі найбільш надійні та економічні кросовери, які точно вас не розорять

Новость на русском → Неділя 28 лютого 2021 13:30
Названі найбільш надійні та економічні кросовери, які точно вас не розорять Названі найбільш надійні та економічні кросовери (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Фахівці назвали п'ять найбільш економічних кросоверів, які відрізняються надійністю в експлуатації і не розорять своїх власників частими поломками і дорогим обслуговуванням. Крім того, ці "конячки" не витрачають багато палива.

Про це пише tarantas.news.

Suzuki SX4

Японська модель, яка витрачає всього 5,9 літра бензину на 100 кілометрів. Ціна авто становить 12,8 тисячі доларів.

FAW Besturn X40

Для подолання відстані в 100 км знадобитися 6,2 л бензину. Авто має 108 кінських сил (під капотом 1,6-літровий мотор). Вартість машини 12,8 тисячі доларів.

Nissan Juke

Витрачає 6,3 л/100 км. У початковій комплектації SE з мотором 1,6 літра потужністю 117 кінських сил. Ціна - 16,4 тисячі доларів.

Lifan X50

Витрата палива становить 6,3 л на 100 км. Базова комплектація з 1,5-літровим двигуном потужністю 103 кінських сили. Вартість стартує від 9,3 тисячі доларів.

Ford EcoSport

Витрата бензину - 6,4 л/100 км. Оснащується 1,5-літровим двигуном потужністю 123 кінські сили. Ціна - 15 тисяч доларів.

Раніше ми писали, що легендарний Jeep Cherokee може залишитися без назви. Це пов'язано з вимогою вождя корінного американського народу племені черокі.

Також повідомлялося про найнадійніші автомобілі з США, які вкрай рідко ламаються.

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