Названі найбільш надійні та економічні кросовери, які точно вас не розорять
Фахівці назвали п'ять найбільш економічних кросоверів, які відрізняються надійністю в експлуатації і не розорять своїх власників частими поломками і дорогим обслуговуванням. Крім того, ці "конячки" не витрачають багато палива.
Про це пише tarantas.news.
Suzuki SX4
Японська модель, яка витрачає всього 5,9 літра бензину на 100 кілометрів. Ціна авто становить 12,8 тисячі доларів.
FAW Besturn X40
Для подолання відстані в 100 км знадобитися 6,2 л бензину. Авто має 108 кінських сил (під капотом 1,6-літровий мотор). Вартість машини 12,8 тисячі доларів.
Nissan Juke
Витрачає 6,3 л/100 км. У початковій комплектації SE з мотором 1,6 літра потужністю 117 кінських сил. Ціна - 16,4 тисячі доларів.
Lifan X50
Витрата палива становить 6,3 л на 100 км. Базова комплектація з 1,5-літровим двигуном потужністю 103 кінських сили. Вартість стартує від 9,3 тисячі доларів.
Ford EcoSport
Витрата бензину - 6,4 л/100 км. Оснащується 1,5-літровим двигуном потужністю 123 кінські сили. Ціна - 15 тисяч доларів.
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