Названі найнадійніші американські авто з пробігом, які найчастіше обирають українці
Названі найнадійніші б/у авто з США (фото: freepik)
На автомобільному ринку України продовжує зростати попит на американські автомобілі з пробігом. Їх можна придбати на аукціонах за хорошу ціну - для себе або на продаж.
Про це повідомляє ресурс auto.ria.com.
При цьому експерти радять підходити до покупки такого авто обдумано - при виборі уважно вивчити історію автомобіля.
Адже недобросовісні продавці можуть намагатися збути машину після ДТП або "потопельника".
Рейтинг найпопулярніших моделей американських вживаних авто, на думку експертів, виглядає так:
- Ford Fusion від 2013 року - $10 000;
- Nissan Rogue від 2013 року - $13 000;
- Volkswagen Passat від 2011 року - $9000;
- Volkswagen Jetta 2011 року - $8000;
- Ford Focus від 2011 року - $7500;
- FordEscape від 2013 року - $10 500;
- Hyundai Sonata 2011 року - $9000;
- Toyota Camry від 2011 року - $11 000;
- Nissan Leaf від 2011 року - $7000;
- BMW X5 від 2010 року - $14 700;
- KIA Optima від 2011 року - $8800;
- Volkswagen Tiguan від 2009 року - $9900;
- Hyundai Elantra 2012 року - $8500;
- BMW 3 series від 2012 року - $12 000;
- Mazda 3 від 2013 року - $8800.
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