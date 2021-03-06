Названі найнадійніші американські авто з пробігом, які найчастіше обирають українці

На автомобільному ринку України продовжує зростати попит на американські автомобілі з пробігом. Їх можна придбати на аукціонах за хорошу ціну - для себе або на продаж.

Адже недобросовісні продавці можуть намагатися збути машину після ДТП або "потопельника".

При цьому експерти радять підходити до покупки такого авто обдумано - при виборі уважно вивчити історію автомобіля.

Раніше експерти розповіли, як правильно підготувати автомобіль до весни, і які типові помилки при цьому найчастіше допускають автомобілісти.

Також ми писали, у яких випадках моторну оливу потрібно міняти раніше, ніж належить.