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Названы самые надежные авто, которые чаще всего покупают украинцы

Автор: Светлана Мащенко

Украинцам рассказали про самые популярные автомобили, которые чаще всего покупались в 2020-м году. Тройка лидеров, которые более всего удовлетворяют по показателям цены и качества, выглядят следующим образом.

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Согласно данным сайта AUTO-Consulting, чаще всего украинцы предпочитают такие марки легковых авто:

  • Renault
  • Toyota
  • KIA
  • Skoda
  • Hyundai
  • Nissan
  • Volkswagen
  • Peugeot
  • Suzuki
  • Mazda

При этом среди моделей авто лидируют следующие:

  • Toyota RAV4
  • Renault Duster
  • KIA Sportage
  • Renault Logan
  • Renault Sandero
  • Toyota Land Cruiser Prado
  • Hyundai Tucson
  • Skoda Octavia
  • Mazda CX-5
  • Nissan Qashqai

Интересно, что украинцы стали чаще предпочитать кроссоверы. Из 10 лидеров таких 7, и только 3 авто с классическим типом кузова.

Сообщается также, что в 2020 году украинский автомобильный рынок показал небольшой спад, по сравнению с 2019-м - минус 2,16%. Продажи легковых авто сократились на 3,04%.

Ранее мы писали также про самые "живучие" авто, которые можно смело покупать с большим пробегом.

К слову, недавно в сети показали раритетное фото предка "Запорожца", и выглядело авто весьма необычно.

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