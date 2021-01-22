Названы самые надежные авто, которые чаще всего покупают украинцы

Украинцам рассказали про самые популярные автомобили, которые чаще всего покупались в 2020-м году. Тройка лидеров, которые более всего удовлетворяют по показателям цены и качества, выглядят следующим образом.
Согласно данным сайта AUTO-Consulting, чаще всего украинцы предпочитают такие марки легковых авто:
При этом среди моделей авто лидируют следующие:
Интересно, что украинцы стали чаще предпочитать кроссоверы. Из 10 лидеров таких 7, и только 3 авто с классическим типом кузова.
Сообщается также, что в 2020 году украинский автомобильный рынок показал небольшой спад, по сравнению с 2019-м - минус 2,16%. Продажи легковых авто сократились на 3,04%.
Ранее мы писали также про самые "живучие" авто, которые можно смело покупать с большим пробегом.
К слову, недавно в сети показали раритетное фото предка "Запорожца", и выглядело авто весьма необычно.