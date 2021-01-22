Названі найнадійніші авто, які найчастіше купують українці

Українцям розповіли про найпопулярніші автомобілі, які найчастіше купували у 2020-му році. Трійка лідерів, які найбільше задовольняють за показниками ціни та якості, виглядають таким чином.

Згідно з даними сайту AUTO-Consulting, найчастіше українці віддають перевагу таким маркам легкових авто:

Renault

Toyota

KIA

Skoda

Hyundai

Nissan

Volkswagen

Peugeot

Suzuki

Mazda

При цьому серед моделей авто лідирують наступні:

Toyota RAV4

Renault Duster

KIA Sportage

Renault Logan

Renault Sandero

Toyota Land Cruiser Prado

Hyundai Tucson

Skoda Octavia

Mazda CX-5

Nissan Qashqai

Цікаво, що українці стали частіше віддавати перевагу кросовери. З 10 лідерів таких 7, і лише 3 авто з класичним типом кузова.

Повідомляється також, що у 2020 році український автомобільний ринок показав невеликий спад, в порівнянні з 2019-му - мінус 2,16%. Продажі легкових авто скоротилися на 3,04%.

Раніше ми писали також про найбільш "живучі" авто, які можна сміливо купувати з великим пробігом.

До речі, нещодавно у мережі показали раритетне фото предка "Запорожця", і авто виглядало досить незвично.