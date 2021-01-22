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Названі найнадійніші авто, які найчастіше купують українці

Автор: Світлана Мащенко

Українцям розповіли про найпопулярніші автомобілі, які найчастіше купували у 2020-му році. Трійка лідерів, які найбільше задовольняють за показниками ціни та якості, виглядають таким чином.

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Згідно з даними сайту AUTO-Consulting, найчастіше українці віддають перевагу таким маркам легкових авто:

  • Renault
  • Toyota
  • KIA
  • Skoda
  • Hyundai
  • Nissan
  • Volkswagen
  • Peugeot
  • Suzuki
  • Mazda

При цьому серед моделей авто лідирують наступні:

  • Toyota RAV4
  • Renault Duster
  • KIA Sportage
  • Renault Logan
  • Renault Sandero
  • Toyota Land Cruiser Prado
  • Hyundai Tucson
  • Skoda Octavia
  • Mazda CX-5
  • Nissan Qashqai

Цікаво, що українці стали частіше віддавати перевагу кросовери. З 10 лідерів таких 7, і лише 3 авто з класичним типом кузова.

Повідомляється також, що у 2020 році український автомобільний ринок показав невеликий спад, в порівнянні з 2019-му - мінус 2,16%. Продажі легкових авто скоротилися на 3,04%.

Раніше ми писали також про найбільш "живучі" авто, які можна сміливо купувати з великим пробігом.

До речі, нещодавно у мережі показали раритетне фото предка "Запорожця", і авто виглядало досить незвично.

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