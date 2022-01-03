Названы самые лучшие продукты для укрепления иммунной системы

Цитрусовые

Апельсины часто рекомендуется есть, когда вы плохо себя чувствуете, и на это есть веские причины.

Цитрусовые содержат большое количество витамина С, который, как известно, увеличивает количество белых кровяных телец и, следовательно, помогает вашему организму бороться с инфекциями и болезнями.

Апельсины, грейпфруты, клементины и мандарины - все это вкусные продукты для укрепления вашей иммунной системы.

Брокколи

Этот зеленый овощ содержит витамины A, C и E, а также клетчатку и антиоксиданты. Чтобы получить максимум удовольствия от брокколи, старайтесь не переваривать ее.

Готовьте на пару или кипятите очень недолго, а еще лучше - ешьте сырой - только сначала убедитесь, что вы тщательно вымыли ее.

Чеснок

Еще с древних цивилизаций люди использовали чеснок из-за его лечебных и антибактериальных свойств.

Чеснок содержит много соединений серы, в том числе один активный ингредиент под названием аллицин, который придает чесноку резкий запах.Поскольку простуда также может притупить ваше чувство вкуса, добавление в пищу сильных ароматов, таких как чеснок и специи, может улучшить прием пищи.

Кроме того, если вы уже заболели, вам, вероятно, не придется беспокоиться о том, что кто-то приблизится к вам - так что вы можете спокойно съесть чеснок и взять себе за обедом лишний зубчик или два.

Имбирь

Еще одна специя с сильным вкусом - имбирь - восхитительное дополнение к супам, карри и картофелю-фри. Вы даже можете заварить свежий имбирь в горячей воде, чтобы приготовить имбирный чай, отлично успокаивающий больное горло.

Имбирь также часто рекомендуется в качестве лекарства от тошноты и может использоваться для борьбы с утренним недомоганием.

Гингерол - это активное соединение имбиря, придающее ему характерный вкус и запах, и именно здесь берут начало противовоспалительные лечебные свойства.

Курица

Куриный суп обычно предлагается тем, кто плохо себя чувствует. Вы чувствуете себя лучше не только от теплого супа, но и от курицы - хорошего источника витамина B6.

Витамин B6 жизненно важен для вашего тела для создания новых красных кровяных телец. Курица также является противовоспалительным источником белка, который поможет вам поправиться.