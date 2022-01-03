Названы самые лучшие продукты для укрепления иммунной системы

Когда вы плохо себя чувствуете, может пропасть аппетит. Тем не менее, ученые назвали пять продуктов, которые обладают суперсилами, повышающими иммунитет.
Об этом сообщает британское издание Express.
Апельсины часто рекомендуется есть, когда вы плохо себя чувствуете, и на это есть веские причины.
Цитрусовые содержат большое количество витамина С, который, как известно, увеличивает количество белых кровяных телец и, следовательно, помогает вашему организму бороться с инфекциями и болезнями.
Апельсины, грейпфруты, клементины и мандарины - все это вкусные продукты для укрепления вашей иммунной системы.
Этот зеленый овощ содержит витамины A, C и E, а также клетчатку и антиоксиданты. Чтобы получить максимум удовольствия от брокколи, старайтесь не переваривать ее.
Готовьте на пару или кипятите очень недолго, а еще лучше - ешьте сырой - только сначала убедитесь, что вы тщательно вымыли ее.
Еще с древних цивилизаций люди использовали чеснок из-за его лечебных и антибактериальных свойств.
Чеснок содержит много соединений серы, в том числе один активный ингредиент под названием аллицин, который придает чесноку резкий запах.Поскольку простуда также может притупить ваше чувство вкуса, добавление в пищу сильных ароматов, таких как чеснок и специи, может улучшить прием пищи.
Кроме того, если вы уже заболели, вам, вероятно, не придется беспокоиться о том, что кто-то приблизится к вам - так что вы можете спокойно съесть чеснок и взять себе за обедом лишний зубчик или два.
Еще одна специя с сильным вкусом - имбирь - восхитительное дополнение к супам, карри и картофелю-фри. Вы даже можете заварить свежий имбирь в горячей воде, чтобы приготовить имбирный чай, отлично успокаивающий больное горло.
Имбирь также часто рекомендуется в качестве лекарства от тошноты и может использоваться для борьбы с утренним недомоганием.
Гингерол - это активное соединение имбиря, придающее ему характерный вкус и запах, и именно здесь берут начало противовоспалительные лечебные свойства.
Куриный суп обычно предлагается тем, кто плохо себя чувствует. Вы чувствуете себя лучше не только от теплого супа, но и от курицы - хорошего источника витамина B6.
Витамин B6 жизненно важен для вашего тела для создания новых красных кровяных телец. Курица также является противовоспалительным источником белка, который поможет вам поправиться.
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