Названі найкращі продукти для зміцнення імунної системи

Цитрусові

Апельсини часто рекомендується їсти, коли ви погано себе почуваєте, і на це є вагомі причини.

Цитрусові містять велику кількість вітаміну С, який, як відомо, збільшує кількість білих кров'яних тілець і, отже, допомагає вашому організму боротися з інфекціями та хворобами.

Апельсини, грейпфрути, клементини і мандарини - все це смачні продукти для зміцнення вашої імунної системи.

Броколі

Цей зелений овоч містить вітаміни A, C і E, а також клітковину і антиоксиданти. Щоб отримати максимум задоволення від брокколі, намагайтеся не переварювати її.

Готуйте на пару або кип'ятіть дуже недовго, а ще краще - їжте сирою - тільки спочатку переконайтеся, що ви ретельно вимили її.

Часник

Ще з давніх цивілізацій люди використовували часник через його лікувальні і антибактеріальні властивості.

Часник містить багато сполук сірки, в тому числі один активний інгредієнт під назвою алліцин, який надає часнику різкий запах. Оскільки застуда також може притупити ваше почуття смаку, додавання в їжу сильних ароматів, таких як часник і спеції, може поліпшити прийом їжі.

Крім того, якщо ви вже захворіли, вам, ймовірно, не доведеться турбуватися про те, що хтось наблизиться до вас - так що ви можете спокійно з'їсти часник і взяти собі за обідом зайвий зубчик або два.

Імбир

Ще одна спеція з сильним смаком - імбир - чудове доповнення до супів, каррі і картоплі-фрі. Ви навіть можете заварити свіжий імбир в гарячій воді, щоб приготувати імбирний чай, який відмінно заспокоїть хворе горло.

Імбир також часто рекомендується як ліки від нудоти і може використовуватися для боротьби з ранковим нездужанням.

Гінгерол - це активна сполука імбиру, що надає йому характерний смак і запах, і саме тут беруть початок протизапальні лікувальні властивості.

Курка

Курячий суп зазвичай пропонується тим, хто погано себе почуває. Ви відчуваєте себе краще не тільки від теплого супу, але і від курки - хорошого джерела вітаміну B6.

Вітамін B6 життєво важливий для вашого тіла для створення нових червоних кров'яних тілець. Курка також є протизапальним джерелом білка, який допоможе вам видужати.