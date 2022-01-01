Эти ошибки приводят к быстрой порче продуктов: немедленно проверьте холодильник

Более 40% продуктов отправляются в мусорную корзину из-за неправильного хранения. У каждого продукта есть свои нюансы и правила хранения, о которых нужно знать и помнить.

Какие именно ошибки приводят к быстрой порче продуктов и как нужно их правильно хранить – читайте в материале ниже.

Колбаса и сырые продукты

Хранить колбасы, рыбу и мясо в полиэтилене категорически нельзя. Если вы вскрыли герметическую упаковку, то нужно переложить продукты в удобные емкости, пищевую бумагу, а уже потом отправлять в холодильник.

Уже через двое суток в полиэтилене на поверхности продуктов начинают образовываться болезнетворные бактерии. Имейте в виду, увидеть их невооруженным глазом или почувствовать запах сразу будет невозможно.

Зелень

По привычке мы отправляем зелень в ящик с овощами. Но это большая ошибка, так как она быстро станет вялой, замороженной или испорченной.

Самое оптимальное хранение зелени в холодильнике – стакан с водой, куда зелень нужно поместить корнями вниз. Сверху можно прикрыть пакетом. Такое хранение обеспечит циркуляцию воздуха и сохранит зелень свежей довольно долго.

Помидоры

Не храните помидоры в холодильнике – это грубая ошибка. Помидоры нужно держать в комнатной температуре. Так они сохранят свою свежесть, упругость и твердость на 7-10 дней.

Хлеб

Для хранения хлеба нужно использовать льняное полотно. В целлофане хлеб начинает быстро портиться и плесневеть, так как в такой упаковке быстро начинает выделяться конденсат.

Яблоки

Эти фрукты нежелательно хранить в холодильнике, так как могут выделять этилен и способствовать дозреванию других плодов. Яблоки лучше всего хранить отдельно, в пакете с дырочками.

Яйца

Не стоит хранить яйца в пластиковых контейнерах, которые есть в каждом холодильнике. Самое оптимальное – держите яйца в картонной упаковке. Она не впитывает посторонние запахи. И держите эти коробочки не на дверях, а внутри холодильника.