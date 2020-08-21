ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Названы самые "крутые" вакансии в Украине: платят от 80 тысяч

Пятница 21 августа 2020 14:28
Названы самые "крутые" вакансии в Украине: платят от 80 тысяч
Названы самые доходные вакансии в Украине (фото: freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине больше всего зарабатывают сотруднике в сфере IT

В Украине назвали самые высокооплачиваемые вакансии, за которые можно получить от 80 тысяч гривен заработной платы. Как и прежде, лидируют по заработкам сотрудники IT-сферы. Об этом говорят данные статистики одного из крупнейших кадровых порталов.

Ранее в списке вакансий с высокими зарплатами также появлялись и предложения для топ-менеджеров, сейчас высокие зарплаты преобладают у программистов.

Самые высокооплачиваемыми вакансиями стали:

  • Senior IOS developer c зарплатой 90 тыс. грн;

  • Senior Java developer c зарплатой 85 тыс. грн;

  • Senior Front-End developer c зарплатой 85 тыс. грн;

  • Team Lead PHP developer c зарплатой 80 тыс. грн;

  • Senior Javascrip developer c зарплатой 80 тыс. грн.

Ранее министерство развития экономики сообщило, что в 2021 году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. В правительстве обещают такое повышение зарплат на ближайшие годы.

  • в 2021-м – 13 632 грн;

  • в 2022-м – 15 414 грн;

  • в 2023-м – 17 169 грн.

Как мы ранее писали, в Украине медикам повысят зарплату и пересмотрят тарифы на медуслуги.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины зарплата
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь