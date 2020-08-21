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Названо найбільш "круті" вакансії в Україні: платять від 80 тисяч

П'ятниця 21 серпня 2020 14:28
Названо найбільш "круті" вакансії в Україні: платять від 80 тисяч
Названо найприбутковіші вакансії в Україні (фото: freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні найбільше заробляють працівника в сфері IT

В Україні назвали найбільш високооплачувані вакансії, за які можна отримати від 80 тисяч гривень заробітної плати. Як і раніше, лідирують по заробітках працівники IT-сфери. Про це свідчать дані статистики одного з найбільших кадрових порталів.

Раніше в списку вакансій з високими зарплатами також з'являлися і пропозиції для топ-менеджерів, зараз високі зарплати переважають у програмістів.

Найбільш високооплачуваними вакансіями стали:

  • Senior IOS developer c зарплатою 90 тис. грн;

  • Senior Java developer c зарплатою 85 тис. грн;

  • Senior Front-End developer c зарплатою 85 тис. грн;

  • Team Lead PHP developer c зарплатою 80 тис. грн;

  • Senior Javascrip developer c зарплатою 80 тис. грн.

Раніше міністерство розвитку економіки повідомило, що в 2021 році українці в середньому будуть заробляти на 12,1% більше. В уряді обіцяють таке підвищення зарплат на найближчі роки.

  • в 2021-му – 13 632 грн;

  • у 2022-му – 15 414 грн;

  • в 2023-му – 17 169 грн.

Як ми раніше писали, в Україні медикам підвищать зарплату і переглянуть тарифи на медпослуги.

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