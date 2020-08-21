Названо найбільш "круті" вакансії в Україні: платять від 80 тисяч

Названо найприбутковіші вакансії в Україні (фото: freepic.com)

В Україні найбільше заробляють працівника в сфері IT

В Україні назвали найбільш високооплачувані вакансії, за які можна отримати від 80 тисяч гривень заробітної плати. Як і раніше, лідирують по заробітках працівники IT-сфери. Про це свідчать дані статистики одного з найбільших кадрових порталів.

Раніше в списку вакансій з високими зарплатами також з'являлися і пропозиції для топ-менеджерів, зараз високі зарплати переважають у програмістів.

Найбільш високооплачуваними вакансіями стали:

Senior IOS developer c зарплатою 90 тис. грн;

Senior Java developer c зарплатою 85 тис. грн;

Senior Front-End developer c зарплатою 85 тис. грн;

Team Lead PHP developer c зарплатою 80 тис. грн;

Senior Javascrip developer c зарплатою 80 тис. грн.

Раніше міністерство розвитку економіки повідомило, що в 2021 році українці в середньому будуть заробляти на 12,1% більше. В уряді обіцяють таке підвищення зарплат на найближчі роки.

в 2021-му – 13 632 грн;

у 2022-му – 15 414 грн;

в 2023-му – 17 169 грн.

Як ми раніше писали, в Україні медикам підвищать зарплату і переглянуть тарифи на медпослуги.