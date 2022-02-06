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Названы психологические особенности, которые мешают выбраться из бедности

Автор: Анна Шиканова

Бедность порой бывает не только из-за постоянной нехватки денег и низкого заработка. А и из-за некоторых психологических особенностей, которыми люди сами блокируют себе выход из бедности и нищеты.

Психологи назвали особенности, которые мешают человеку преодолеть финансовые проблемы. Об этом информирует Meta.

Проблемы с самооценкой

Люди с низкой самооценкой не верят в себя и в свои возможности. Они убеждены, что в любом деле их ждет провал.

Низкая самооценка блокирует возможности развиваться, заниматься интересными проектами, искать новые источники дохода. Люди соглашаются на работу с плохими условиями и низкой оплатой труда, так как не верят, что могут достигнуть большего.

Стресс

Постоянный хронический стресс приносит человеку очень много проблем. У них повышенная тревожность, постоянная беспокойство и нарушения памяти.

Из-за состояния стресса пропадает возможность реально и адекватно оценивать обстановку. А это ведет к принятию неправильных решений и ошибкам. Поэтому у таких людей часто возникают проблемы с работой и им трудно найти хорошую должность.

Постоянная беспомощность

Если человек постоянно находится в ситуации, которую не может контролировать, то он становится беспомощным. И начинает зависеть от других людей, терять способность самостоятельно принимать решения.

Беспомощные люди соглашаются на низкооплачиваемую работу, на работу в плохих условиях – потому что очень боятся рисковать. И это ведет к ухудшению их материального положения.

Негативные установки

Негативные установки в голове на тему материального благополучия заставляют человека бездействовать.

Например, мысль о том, что все богатые люди – преступники. И человек перестает стремиться к большим доходам, так как считает, что для этого придется делать что-то противозаконное.

Напомним, ранее мы писали о том, какие вещи на кухне могут притягивать бедность.

А также рассказывали о том, где категорически нельзя хранить свои сбережения.

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бедностьнакопление денег