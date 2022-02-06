Названі психологічні особливості, які заважають вибратися з бідності

Проблеми з самооцінкою

Люди з низькою самооцінкою не вірять в себе та у свої можливості. Вони переконані, що в будь-якій справі їх чекає провал.

Низька самооцінка блокує можливості розвиватися, займатися цікавими проєктами, шукати нові джерела доходу. Люди погоджуються на роботу з поганими умовами та низькою оплатою праці, через те, що не вірять, що можуть досягти більшого.

Стрес

Постійний хронічний стрес приносить людині дуже багато проблем. У них підвищена тривожність, постійне занепокоєння і порушення пам'яті.

Через стан стресу пропадає можливість реально та адекватно оцінювати обстановку. А це веде до прийняття неправильних рішень і помилок. Тому у таких людей часто виникають проблеми з роботою і їм важко знайти хорошу посаду.

Постійна безпорадність

Якщо людина постійно знаходиться в ситуації, яку не може контролювати, то вона стає безпорадним. І починає залежати від інших людей, втрачати здатність самостійно приймати рішення.

Безпорадні люди погоджуються на низькооплачувану роботу, на роботу в поганих умовах - тому що дуже бояться ризикувати. І це веде до погіршення їх матеріального становища.

Негативні установки

Негативні установки в голові на тему матеріального благополуччя змушують людину не діяти.

Наприклад, думка про те, що всі багаті люди - злочинці. І людина перестає прагнути до великих доходів, оскільки вважає, що для цього доведеться робити щось протизаконне.