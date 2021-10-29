Названы продукты, которые можно есть на ночь: помогают выспаться

Банани

Бананы помогают нам поддерживать электролитный баланс. Они содержат значительные дозы калия и магния – двух основных макроминералов. Калий жизненно важен для равновесия и сокращения мышц, а магний необходим для здоровья костей и нервно-мышечной передачи. Также благодаря магнию и серотонину он способен расслаблять мышцы и способствовать крепкому сну.

Польза бананов (pixabay)

Миндаль

Орех хранит в себе множество полезных компонентов, которые необходимы для здорового функционирования организма. Его употребление является эффективной профилактикой многих заболеваний. Считается, что он способствует улучшению работы мозга, нормализации функционирования внутренних органов и состояния всего организма. Также снижает нервное напряжение и стабилизируют сердцебиение.

Польза миндаля (pixabay)

Мед

Он способен "отключить" некоторые энергичные соединения в головном мозге, что поможет успокоиться и стабилизировать сердцебиение. Мед используют как общеукрепляющее, тонизирующее, восстановительное силы средство. Его применяют для лечения ран и ожогов, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, почек, печени желчных путей, желудочно-кишечного тракта.

Польза меда (pixabay)

Овес

Он способствует выработке важного соединения, которое напрямую влияет на качество сна. Также овес очень важен для обмена веществ нервной ткани и крови, волос и ногтей, хрящей и костей. Он улучшает работу печени и поджелудочной железы, способствует усвоению жира в кишечнике. Полезны не только овсяные каши, но и отвар из цельных зерен овса, особенно при истощении и слабости.

Польза овса (pixabay)