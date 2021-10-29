Названо продукти, які можна їсти на ніч: допомагають виспатися

Банани

Банани допомагають нам підтримувати електролітний баланс. Вони містять значні дози калію та магнію – двох основних макромінералів. Калій життєво важливий для рівноваги та скорочення м'язів, а магній необхідний для здоров'я кісток та нервово-м'язової передачі. Також завдяки магнію та серотонину він здатен розслабляти м`язи та сприяти міцному сну.

Користь бананів (pixabay)

Мигдаль

Горіх зберігає в собі безліч корисних компонентів, які необхідні для здорового функціонування організму. Його вживання є ефективною профілактикою багатьох захворювань. Вважається, що він сприяє поліпшенню роботи мозку, нормалізації функціонування внутрішніх органів і стану всього організму. Також знижує нервове напруження і стабілізують серцебиття.

Користь мигдалю (pixabay)

Мед

Він здатен "відключити" деякі енергійні сполуки у головному мозку, що допоможе заспокоїтись і стабілізувати серцебиття. Мед використовують як загальнозміцнювальний, тонізувальний, відновлювальний сили засіб. Його застосовують для лікування ран і опіків, при захворюваннях серцево-судинної системи, нирок, печінки жовчних шляхів, шлунково-кишкового тракту.

Користь меду (pixabay)

Овес

Він сприяє виробленню важливої сполуки, яка безпосередньо впливає на якість сну. Також овес дуже важливий для обміну речовин нервової тканини й крові, волосся й нігтів, хрящів і костей. Він поліпшує роботу печінки та підшлункової залози, сприяє засвоєнню жиру в кишківнику. Корисні не тільки вівсяні каші, а й відвар із цільних зерен вівса, особливо при виснаженні та слабості.

Користь вівса (pixabay)