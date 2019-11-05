Названы признаки проблем со здоровьем женщин, которые нельзя игнорировать

Врачи назвали главные симптомы у женщин, которые могут свидетельствовать о том, что в организме происходит что-то серьезное. Как пишет Fine Finders, медики выделяют почти 20 признаков того, что здоровье женщины под угрозой. Если один из них проявляется, то лучше сразу обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.

Так, по словам специалистов, сигналом сердечного приступа может быть ощущение давления, стеснения в челюсти, шее или руках. Боль в ногах, возникающая только с одной стороны, может говорить о тромбозе глубоких вен, который может даже привести к летальному исходу, если вовремя не принять меры. Внезапные вспышки света в глазах могут сигнализировать о разрыве сетчатки. И хотя такие симптомы в большинстве случаев испытывают женщины в возрасте 60-80 лет, но известно немало случаев, когда с этой "аномалией" сталкиваются и в более раннем возрасте.

А вот постоянные головные боли, так же как и внезапные изменения зрения, говорит хирург Кей Дурайрадж, могут быть признаком не только хронической аллергии или переутомления, но и сигнализировать о серьезных заболеваниях, например, об опухоли или инсульте.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Также врачи советуют не откладывать поход в больницу, если у вас:

появилась внезапная боль в паху или чрезмерное мочеиспускание;

начали зудить или кровоточить родинки (может говорить о меланоме);

изо рта начало пахнуть фруктами (это первый признак диабетического кетоацидоза);

медленное сокращение числа дней между менструальными циклами (это может говорить не только о снижении потенциала фертильности, но и сигнализировать даже о заболевании щитовидной железы);

появились уплотнения в груди;

внезапно начинается одышка, хотя никаких физических активностей вы не проявляли (может быть ранним сигналом серьезных проблем с легкими и сердцем).

Кроме того, врачи советуют обращаться к специалистам, если вы начали забывать, о чем только что говорили, если вы испытываете сонливость в течение дня, у вас нередко возникает ощущение, что вы "отсидели" руку или ногу, у вас заметно увеличился объем талии и все время хочется пить.

Иллюстративное фото (pixabay.com)