Иммунитет не поможет: Супрун предупредила украинцев об "уловках" кори

Супрун рассказала про корь и иммунную амнезию (Фото: коллаж РБК-Украина)

Уляна Супрун рассказала про иммунную амнезию

Уляна Супрун настоятельно рекомендует вакцинировать себя и своих детей против кори и привела для этого еще одну причину - согласно недавним исследованиям вирус кори может вызвать так называемую "иммунную амнезию". Бывшая руководительница Минздрава Украины отметила на своей странице в Facebook, что иммунитет человека может практически "забыть", как бороться с новыми инфекциями даже в тех случаях, когда болезни уже были ранее и вам прежде делали от них прививку.

Специалисты изучали иммунную систему 77 невакцинированных детей до и после болезни корью. Результаты показали, что этот вирус поражает иммунные клетки, в том числе - Т- и В-клетки памяти, отвечающие за полученный иммунитет.

"Корь вызвал потерю от 11 до 73% общего титра антител у детей, но у всех по-разному. 12 из 77 детей потеряли более 40% антител, 20% детей с тяжелой формой течения болезни потеряли более 50% антител, в некоторых случаях цифра достигала 70%", - говорится в публикации.

Вакцины от кори в Украине - Супрун дала советы (фото: РБК-Украина)

Что вызывает подобную "иммунную амнезию"

Вирус кори умеет проникать в иммунные клетки (макрофаги) и при этом избегать разрушения. Благодаря презентации антигенов иммунная система понимает, на что нужно и не нужно реагировать. Это происходит в лимфоузлах.

Однако в случае с корью вместо того, чтобы быть разрушенным макрофагом и представленным для ознакомления другим клеткам иммунной системы этот вирус "успешно этого избегает" и использует макрофаги как транспорт.

В лимфоузлах вирус поражает Т и В клетки, в том числе и клетки памяти, которые обеспечивают иммунитет к инфекциям, которыми уже переболели или против которых були вакцинированы. Вирус кори попадает в них и размножается. Впоследствии все клетки, пораженные вирусом кори, уничтожаются иммунной системой или погибают.

"Таким образом организм теряет клетки, обеспечивающие иммунологическую память, то есть способность быстро реагировать на уже знакомую инфекцию", - написала Супрун.

После того, как человек переболел корью, сохраняется сильный иммунитет к этой инфекции и одновременно сильная уязвимость к другим.

Экс-руководительница Минздрава добавила, что иммунная амнезия длится несколько лет, и впоследствии организм восстанавливает свою способность к противодействию возбудителям.

Супрун рассказала про корь и иммунную амнезию (Фото: УНИАН)

А вот в контрольных группах, которые имели прививки против кори, такой эффект не наблюдался.

Так, вакцинация является единственным действенным способом защититься от кори и избежать негативного влияния на иммунитет.

"Переболеть корью опасно не только из-за риска серьезных осложнений (пневмонии, ушной инфекции, энцефалита, инвалидности и смерти), но и из-за поражения иммунитета и уменьшение его способности бороться с другими возбудителями", - рассказала Супрун.

По данным Центр общественного здоровья Украины, с лета 2017 года корью заболели более 115 тысяч человек, из которых 41 случай имел летальный исход.

Вирус кори очень заразен

Он передается воздушно-капельным путем, то есть при вдыхании мельчайших капель слизи, попавших в воздух при чихании, кашле или разговоре больного. Если, например, в помещении со здоровыми невакцинированными людьми в случае контакта с больным корью заболевают 90% людей. А еще вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинула помещение.

Инкубационный период кори (когда симптомы еще не проявляются) продолжается 6-21 дней. Затем начинается болезнь с такими симптомами:

высокая температура,

головная боль,

насморк,

сухой кашель,

увеличение лимфоузлов,

воспаление слизистой оболочки глаз (слезотечение, светобоязнь, гнойные выделения),

диарея и рвота

На 4-5 день болезни появляется красная сыпь, которая начинается с кожи головы и лица, а затем распространяется на все тело. Болезнь с симптомами длится до 4 недель и более.

Если вы уже взрослые и не вакцинировались против кори, стоит обратиться к своему семейному врачу, призвала Супрун. Любые возрастные ограничения для прививки отменены - сделать прививку бесплатно могут и дети, и взрослые любого возраста.

Супрун рассказала про корь и иммунную амнезию (Фото: facebook.com/ulanasuprun)