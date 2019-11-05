Названі ознаки проблем зі здоров'ям жінок, які не можна ігнорувати

Лікарі назвали головні симптоми у жінок, які можуть свідчити про те, що в організмі відбувається щось серйозне. Як пише Fine Finders, медики виділяють майже 20 ознак того, що здоров'я жінки під загрозою. Якщо один з них проявляється, то краще відразу звернутися до лікаря, а не займатися самолікуванням.

Так, за словами фахівців, сигналом серцевого нападу може бути відчуття тиску, утруднення в щелепі, шиї або руках. Біль в ногах, що виникає тільки з одного боку, може говорити про тромбоз глибоких вен, який може навіть призвести до летального результату, якщо вчасно не вжити заходів. Раптові спалахи світла в очах можуть сигналізувати про розрив сітківки. І хоча такі симптоми в більшості випадків зазнають жінки у віці 60-80 років, але відомо чимало випадків, коли з цією "аномалією" зустрічаються і в більш ранньому віці.

А ось постійні головні болі, так само як і раптові зміни зору, каже хірург Кей Дурайрадж, можуть бути ознакою не тільки хронічної алергії або перевтоми, але і сигналізувати про серйозні захворювання, наприклад, про пухлини або інсульт.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Також лікарі радять не відкладати похід у лікарню, якщо у вас:

з'явилася раптовий біль у паху або надмірне сечовипускання;

почали чухатися або кровоточити родимки (може говорити про меланому);

з рота почало пахнути фруктами (це перша ознака діабетичного кетоацидозу);

повільне скорочення кількості днів між менструальними циклами (це може говорити не тільки про зниження потенціалу фертильності, але і сигналізувати навіть про захворювання щитовидної залози);

з'явилися ущільнення в грудях;

раптово починається задишка, хоча ніяких фізичних активностей ви не виявляли (може бути раннім сигналом серйозних проблем з легенями і серцем).

Крім того, лікарі радять звертатися до фахівців, якщо ви почали забувати, про що тільки що говорили, якщо ви відчуваєте сонливість протягом дня, у вас нерідко виникає відчуття, що ви "відсиділи" руку або ногу, у вас помітно збільшився обсяг талії і весь час хочеться пити.

Ілюстративне фото (pixabay.com)