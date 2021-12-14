Названы признаки, которые выдают дешевую вещь: это должны знать все

Так, при выборе пальто обратите внимание, не липнут ли к нему нитки. Все потому, что такая ткань дешевит образ.

Также, если подкладка пальто выглядит снизу, то издалека это будет указывать на низкую цену изделия.

Как правильно подобрать пальто (instagram.com/shatkovska.stylist)

А некачественный искусственный мех на куртках после первого дождя слипнется. Также со временем оно будет выглядеть неухоженным и испортит внешний вид.

Как правильно выбрать куртку (instagram.com/shatkovska.stylist)

К тому же пуговицы на пиджаке тоже могут смотреться некрасиво. В частности, если они пластмассовые и дешевые на вид, то не подходят по стилю к изделию.

Известно, какая одежда выглядит дешево (instagram.com/shatkovska.stylist)

Кроме того, брюки должны хорошо прилегать к телу и не двигаться при ходьбе. Если они перекручиваются, то это указывает на плохой пошив и искажает форму ноги.

Какие брюки выглядят дешево (instagram.com/shatkovska.stylist)

Мало кто знает, что тоненький, бесформенный трикотаж, который не держит форму горловины, выглядит поношенным.

Известно, какая одежда выглядит дешево (instagram.com/shatkovska.stylist)

А вот меланжевый трикотаж выглядит менее презентабельно, чем однотонный вариант. Поэтому стоит от такой одежды отказаться.

Известно, какая одежда выглядит дешево (instagram.com/shatkovska.stylist)

Многие фурнитуры на сумках можно встретить в масс-маркете. Они выглядят не стильно и только испортят ваш вид. Поэтому чем лаконичнее, тем дороже выглядит сумка.

На сумке должно быть минимум фурнитуры (instagram.com/shatkovska.stylist)

Обратят внимание, что строчка, которая затянулась на шве создает впечатление, что вещь перекосило. А именно нечеткое соединение принта на боковых швах портит внешний вид даже новой вещи.

Какая одежда выглядит дешево (instagram.com/shatkovska.stylist)