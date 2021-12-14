Названо ознаки, які видають дешеву річ: це мають знати усі

Так, при виборі пальто зверніть увагу, чи не липнуть до нього нитки. Все тому, що брудна тканина дешевить образ.

Також, якщо підкладка пальто виглядає знизу, то здалеку це вказуватиме на низьку ціну виробу.

Як правильно підібрати пальто (instagram.com/shatkovska.stylist)

А неякісне штучне хутро на куртках після першого дощу злипнеться. Також з часом воно буде виглядати недоглянутим і зіпсує зовнішній вигляд.

Як правильно вибрати куртку (instagram.com/shatkovska.stylist)

До того ж гудзики на піджаку теж можуть виглядати не красиво. Зокрема, якщо вони пластмасові та дешеві на вигляд, то не підходять за стилем до виробу.

Відомо, який одяг виглядає дешево (instagram.com/shatkovska.stylist)

Окрім того, штани мають добре прилягати до тіла та не рухатися при ходьбі. Якщо вони перекручуються, то це вказує на поганий пошив і спотворює форму ноги.

Які штани виглядають дешево (instagram.com/shatkovska.stylist)

Мало хто знає, що тоненький, безформний трикотаж, який не тримає форму горловини, виглядає поношеним.

Відомо, який одяг виглядає дешево (instagram.com/shatkovska.stylist)

А от меланжевий трикотаж виглядає менш презентабельно, ніж однотонний варіант. Тому варто від такого одягу відмовитись.

Названо, який одяг виглядає дешево (instagram.com/shatkovska.stylist)

Багато фурнітури на сумках можна зустріти у мас-маркеті. Вони виглядають не стильно та тільки зіпсують ваш вигляд. Тому чим лаконічніше, тим дорожче виглядає сумка.

На сумочці має бути мінімум фурнітури (instagram.com/shatkovska.stylist)

Звернуть увагу, що рядок, який затягнувся на шві створює враження, що річ перекосило. А саме нечітке з'єднання принта на бічних швах псує зовнішній вигляд навіть нової речі.

Який одяг виглядає дешево (instagram.com/shatkovska.stylist)