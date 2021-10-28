Названі "народні рецепти" , від яких краще терміново відмовитися

Хоча доказова медицина найефективніша, нерідко люди все ж вдаються з метою профілактики, або щоб поправити здоров'я, до "народних рецептів", дідівських способів та порад бабусь. Іноді через скептичне ставлення до сучасної фармакології, а часом навіть неусвідомлено, на рівні звички. Однак деякі такі методи можуть бути або взагалі не дієві, або навіть нашкодити.

Які популярні рецепти і секрети з народної медицини краще не застосовувати на практиці, читайте в матеріалі нижче.

Дихати парою від сопель і кашлю

Поширений бабусин спосіб для позбавлення від нежитю та кашлю, ознак ГРВІ, це парова інгаляція над каструлею з гарячою картоплею або відваром трав. Напевно, багатьох не минула "чаша ця" в дитячі роки. Насправді ж при деяких захворюваннях (бронхіт, трахеїт, ангіна) гарячою парою дихати шкідливо, і є ризик отримати опік дихальних шляхів, голосових зв'язок. Так, гаряча пара подразнює слизові оболонки верхніх дихальних шляхів і може погіршити перебіг хвороби. А ще банально можна перевернути вміст ємності на себе, що загрожує серйозними опіками.

Алкоголь для міцного сну

Одним з поширених міфів є вживання алкоголю в малих дозах для гарного міцного сну. Часом випити навіть давали й дітям. Однак останні дослідження показують, що для здоров'я мінімальної дози не існує, навіть ті самі 50 грамів, які "допускали" кардіологи. При цьому порушення сну можуть бути пов'язані з тривожним розладом, викликані депресією або невралгією, а це вже проблеми іншого роду, і вимагають інших способів позбавлення. Алкоголь же псує сон, хоча спочатку дійсно гальмує мозок, що знімає тривожність, але потім ефект спадає.

Жодних протягів - краще в духоті

Люди у віці іноді в панічному страху перед протягами закупорюють вікна і намагаються рідше відкривати їх, щоб не застудитися. Недуга може бути викликана різким перепадом температур, спазмом судин і активізацією на цьому фоні власної патогенної мікрофлори. Причиною захворювання людей здатні стати хвороботворні бактерії та віруси, а ось при провітрюванні їх "видуває" з приміщення. Так, навіть при застудах медики все одно рекомендують не сидіти в задусі, а іноді відкривати кватирки, щоб впустити свіже повітря для очищення квартири/кімнати.

Сметана і масло проти опіків

Хоча за "народними рецептами" сметану, масло, сиру картоплю, креми та інші жиромісткі засоби і вважають вірним "меню" для позбавлення від побутових опіків, насправді мазати постраждале місце ними не слід. Такі продукти не пом'якшують рану, але створюють жирову плівку, яка ускладнює відтік тепла і гною з рани. В результаті створюється ефект парника, і клітини не остигають, ступінь ураження збільшиться. В результаті високий ризик, що все закінчиться рубцем. Опік найкраще спочатку промити холодною проточною водою, що зменшить біль і очистить рану.

Часник для профілактики грипу

Аліцин, що міститься в часнику, знищує бактерії - але нюанс в тому, що і хороші, і погані. А це часом загрожує бактеріальними ускладненнями. У продукті містяться фітонциди, які дійсно можуть захистити людину від деяких вірусних інфекцій, але тільки не на довго. При цьому важливо враховувати, що при досить частому вживанні часнику можна нашкодити слизовій шлунково-кишкового тракту, загострити симптоми гастриту, викликати виразки шлунка і 12-палої кишки. Закладання часнику в ніс також здатне привести до хімічного опіку слизової.