Названы модели смартфонов, которые в 2022 году закончат свой жизненный цикл

Китайская компания Xiaomi внезапно решила завершить жизненный цикл сразу 12 популярных смартфонов.

Они были представлены впервые в 2019 году и совсем недавно получили последнюю тестовую версию MIUI 12.5.

В компании сообщили, что новое программное обеспечение для этих смартфонов разрабатывать не будут.

Однако в 2022 году выйдет последнее обновление – MIUI 13. Это обновление станет финальным.

Какие модели телефонов попали в этот список:

1. Xiaomi Mi 9

2. Xiaomi Mi 9 Pro

3. Xiaomi Mi 9 SE

4. Xiaomi Mi 9T

5. Xiaomi Mi 9T Pro

6. Xiaomi Mi 9 Lite

7. Xiaomi CC9

8. Xiaomi CC9 Meitu

9. Redmi 20

10. Redmi K20 Pro

11. Redmi Note 8

12. Redmi Note 8 Pro

Стоит отметить, что отсутствие нового программного обеспечения не означает того, что ваш смартфон не будет работать.

Однако указанные модели телефонов больше не будут получать обновления программного обеспечения.