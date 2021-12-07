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Названы модели смартфонов, которые в 2022 году закончат свой жизненный цикл

Автор: Анна Шиканова

В 2022 году компании-производители перестанут выпускать обновления для 12 моделей смартфонов. Эти модели были одними из самых популярных в последние несколько лет.

Какие модели смартфонов закончат свой жизненный цикл в 2022 году, рассказали в издании Tehnofan.

Китайская компания Xiaomi внезапно решила завершить жизненный цикл сразу 12 популярных смартфонов.

Они были представлены впервые в 2019 году и совсем недавно получили последнюю тестовую версию MIUI 12.5.

В компании сообщили, что новое программное обеспечение для этих смартфонов разрабатывать не будут.

Однако в 2022 году выйдет последнее обновление – MIUI 13. Это обновление станет финальным.

Какие модели телефонов попали в этот список:

1. Xiaomi Mi 9

2. Xiaomi Mi 9 Pro

3. Xiaomi Mi 9 SE

4. Xiaomi Mi 9T

5. Xiaomi Mi 9T Pro

6. Xiaomi Mi 9 Lite

7. Xiaomi CC9

8. Xiaomi CC9 Meitu

9. Redmi 20

10. Redmi K20 Pro

11. Redmi Note 8

12. Redmi Note 8 Pro

Стоит отметить, что отсутствие нового программного обеспечения не означает того, что ваш смартфон не будет работать.

Однако указанные модели телефонов больше не будут получать обновления программного обеспечения.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, почему категорически запрещено оставлять зарядное устройство в розетке.

А также мы писали о том, что названы признаки, которые сигнализируют о скорой поломке смартфона.

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