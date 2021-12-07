Названі моделі смартфонів, які в 2022 році закінчать свій життєвий цикл

У 2022 році компанії-виробники перестануть випускати оновлення для 12 моделей смартфонів. Ці моделі були одними з найпопулярніших в останні кілька років.
Які моделі смартфонів закінчать свій життєвий цикл у 2022 році, розповіли у виданні Tehnofan.
Китайська компанія Xiaomi раптово вирішила завершити життєвий цикл відразу 12 популярних смартфонів.
Вони були представлені вперше у 2019 році й зовсім недавно отримали останню тестову версію MIUI 12.5.
У компанії повідомили, що нове програмне забезпечення для цих смартфонів розробляти не будуть.
Однак у 2022 році вийде останнє оновлення – MIUI 13. Це оновлення стане фінальним.
Які моделі телефонів потрапили в цей список:
1. Xiaomi Mi 9
2. Xiaomi Mi 9 Pro
3. Xiaomi Mi 9 SE
4. Xiaomi Mi 9T
5. Xiaomi Mi 9T Pro
6. Xiaomi Mi 9 Lite
7. Xiaomi CC9
8. Xiaomi CC9 Meitu
9. Redmi 20
10. Redmi K20 Pro
11. Redmi Note 8
12. Redmi Note 8 Pro
Варто відзначити, що відсутність нового програмного забезпечення не означає того, що ваш смартфон не буде працювати.
Однак зазначені моделі телефонів більше не отримуватимуть оновлення програмного забезпечення.
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