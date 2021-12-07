Названі моделі смартфонів, які в 2022 році закінчать свій життєвий цикл

У 2022 році компанії-виробники перестануть випускати оновлення для 12 моделей смартфонів. Ці моделі були одними з найпопулярніших в останні кілька років.

Які моделі смартфонів закінчать свій життєвий цикл у 2022 році, розповіли у виданні Tehnofan.

Китайська компанія Xiaomi раптово вирішила завершити життєвий цикл відразу 12 популярних смартфонів.

Вони були представлені вперше у 2019 році й зовсім недавно отримали останню тестову версію MIUI 12.5.

У компанії повідомили, що нове програмне забезпечення для цих смартфонів розробляти не будуть.

Однак у 2022 році вийде останнє оновлення – MIUI 13. Це оновлення стане фінальним.

Які моделі телефонів потрапили в цей список:

1. Xiaomi Mi 9

2. Xiaomi Mi 9 Pro

3. Xiaomi Mi 9 SE

4. Xiaomi Mi 9T

5. Xiaomi Mi 9T Pro

6. Xiaomi Mi 9 Lite

7. Xiaomi CC9

8. Xiaomi CC9 Meitu

9. Redmi 20

10. Redmi K20 Pro

11. Redmi Note 8

12. Redmi Note 8 Pro

Варто відзначити, що відсутність нового програмного забезпечення не означає того, що ваш смартфон не буде працювати.

Однак зазначені моделі телефонів більше не отримуватимуть оновлення програмного забезпечення.