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Названі моделі смартфонів, які в 2022 році закінчать свій життєвий цикл

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Вівторок 07 грудня 2021 21:39
Названі моделі смартфонів, які в 2022 році закінчать свій життєвий цикл Фото: Названі моделі смартфонів, які залишаться без оновлень (Getty images)
Автор: Анна Шиканова

У 2022 році компанії-виробники перестануть випускати оновлення для 12 моделей смартфонів. Ці моделі були одними з найпопулярніших в останні кілька років.

Які моделі смартфонів закінчать свій життєвий цикл у 2022 році, розповіли у виданні Tehnofan.

Китайська компанія Xiaomi раптово вирішила завершити життєвий цикл відразу 12 популярних смартфонів.

Вони були представлені вперше у 2019 році й зовсім недавно отримали останню тестову версію MIUI 12.5.

У компанії повідомили, що нове програмне забезпечення для цих смартфонів розробляти не будуть.

Однак у 2022 році вийде останнє оновлення – MIUI 13. Це оновлення стане фінальним.

Які моделі телефонів потрапили в цей список:

1. Xiaomi Mi 9

2. Xiaomi Mi 9 Pro

3. Xiaomi Mi 9 SE

4. Xiaomi Mi 9T

5. Xiaomi Mi 9T Pro

6. Xiaomi Mi 9 Lite

7. Xiaomi CC9

8. Xiaomi CC9 Meitu

9. Redmi 20

10. Redmi K20 Pro

11. Redmi Note 8

12. Redmi Note 8 Pro

Варто відзначити, що відсутність нового програмного забезпечення не означає того, що ваш смартфон не буде працювати.

Однак зазначені моделі телефонів більше не отримуватимуть оновлення програмного забезпечення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чому категорично заборонено залишати зарядний пристрій в розетці.

А також ми писали про те, що названі ознаки, які сигналізують про швидку поломку смартфона.

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