Как правильно хранить лук, чтобы он не испортился

Лук является самым популярным овощем, который обычно добавляют в салаты, супы, соусы и мясные блюда. К тому же существует около 1000 видов лука. Однако, самое важное, это правильно ее хранить, чтобы она дольше была свежей и вкусной.

Как лучше всего хранить продукт

Так, целый лук нужно хранить в холодном, сухом, темном и хорошо проветриваемом помещении или шкафу.

Запрещено хранить в пластиковых или тканевых мешках, а также в пакете.

Отмечается, что нарезанный и сырой лук следует хранить в герметичных контейнерах и в холодильнике. Он будет свежим от 7 до 10 дней.

Очищенный лук лучше всего хранить в холодильнике в герметичном контейнере. Так на него меньше будет влиять кислород.

Как правильно хранить лук (freepik)

Как хранить приготовленный лук

Такой лук лучше всего положить в холодильник в течение двух часов после приготовления. Все потому, чтобы избежать роста бактерий. Хранить ее можно в герметичном контейнере примерно от трех до пяти дней.

А вот лук-пашот лучше хранить в сухом, прохладном, защищенном от света и хорошо проветриваемом месте. Лучше всего в сетчатом мешке или даже в колготках.

Кроме того, зеленый лук нужно хранить погружая концы корней в банку с водой, так вы сможете ее использовать в течение двух недель. Этот вид лука нужно очень быстро использовать.

Как правильно хранить зеленый лук (freepik)