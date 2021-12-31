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Как эффектно подать картофель на праздничный стол: самый простой способ

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Пятница 31 декабря 2021 17:33
Как эффектно подать картофель на праздничный стол: самый простой способ Рецепт оригинальной подачи картофеля на Новый год (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Новогодний стол точно не обойдется без картошки. Однако, даже из обычной картошки можно сделать по-настоящему эффектное и праздничное блюдо.

Так, она может подаваться в самостоятельном виде, или с добавлением мяса, рассказала фудблогер "kristina_ne_pp" в Instagram.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • картофель - 6-8 шт;
  • лук -1 шт;
  • чеснок - 2 зубчика;
  • сливочное масло - 40 г;
  • мука - 3 ст. л;
  • молоко - 500 мл;
  • Сливки (20%) - 200 мл;
  • тимьян:;
  • соль, перец - по своему вкусу;
  • масло для жарки.

Способ приготовления:

Для начала картофель нужно нарезать на тонкие слайсы. А лук и чеснок измельчить.

Затем картофель выложить на противень вертикально, гармошкой.

Лук нужно обжарить до прозрачности и добавить чеснок, сливочное масло и затем муку.

Через 3 минуты вылить молоко и постоянно помешивать. Добавить соль, перец, тимьян, сливки и довести до загустения.

После этого картофель посолить и залить соусом, а сверху посыпать тимьяном и сыром.

Далее отправьте в духовку при температуре 180 градусов на 55 минут.

Как эффектно подать картофель на праздничный стол: самый простой способКак эффектно подать картофель на праздничный стол: самый простой способ

Рецепт эффективной подачи картофеля на Новый год (скрин с видео)

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