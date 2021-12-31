Как эффектно подать картофель на праздничный стол: самый простой способ

Новогодний стол точно не обойдется без картошки. Однако, даже из обычной картошки можно сделать по-настоящему эффектное и праздничное блюдо.

Так, она может подаваться в самостоятельном виде, или с добавлением мяса, рассказала фудблогер "kristina_ne_pp" в Instagram .

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

картофель - 6-8 шт;

лук -1 шт;

чеснок - 2 зубчика;

сливочное масло - 40 г;

мука - 3 ст. л;

молоко - 500 мл;

Сливки (20%) - 200 мл;

тимьян:;

соль, перец - по своему вкусу;

масло для жарки.

Способ приготовления:

Для начала картофель нужно нарезать на тонкие слайсы. А лук и чеснок измельчить.

Затем картофель выложить на противень вертикально, гармошкой.

Лук нужно обжарить до прозрачности и добавить чеснок, сливочное масло и затем муку.

Через 3 минуты вылить молоко и постоянно помешивать. Добавить соль, перец, тимьян, сливки и довести до загустения.

После этого картофель посолить и залить соусом, а сверху посыпать тимьяном и сыром.

Далее отправьте в духовку при температуре 180 градусов на 55 минут.

Рецепт эффективной подачи картофеля на Новый год (скрин с видео)