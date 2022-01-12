Як правильно зберігати цибулю, щоб вона не зіпсувалася
Цибуля є найпопулярнішим овочем, який зазвичай додають у салати, супи, соуси та м'ясні страви. До того ж існує близько 1000 видів цибулі. Однак, найважливіше, це правильно її зберігати, щоб вона довше була свіжою та смачною.
Що робити, щоб цибуля довше зберігалась, повідомляє INSIDER.
Як найкраще зберігати продукт
Так, цілу цибулю потрібно зберігати в холодному, сухому, темному й добре провітрюваному приміщенні або шафі.
Заборонено зберігати у пластикових або тканинних мішках, а також у пакеті.
Зазначається, що нарізану та сиру цибулю варто зберігати в герметичних контейнерах та в холодильнику. Вона буде свіжою від 7 до 10 днів.
Очищену цибулю найкраще зберігати в холодильнику, а саме в герметичному контейнері. Так на неї менше впливатиме кисень.
Як правильно зберігати цибулю (freepik)
Як зберігати приготовану цибулю
Таку цибулю найкраще покласти в холодильник протягом двох годин після приготування. Все тому, щоб уникнути зростання бактерій. Зберігати її можна у герметичному контейнері приблизно від трьох до п'яти днів.
А от цибулю-пашот краще зберігати в сухому, прохолодному, захищеному від світла та добре провітрюваному місці. Найкраще у сітчастому мішку або навіть у колготках.
Окрім того, зелену цибулю потрібно зберігати занурюючи кінці коренів у банку з водою, так ви зможете її використовувати протягом двох тижнів. Цей вид цибулі потрібно дуже швидко використати.
Як правильно зберігати зелену цибулю (freepik)
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