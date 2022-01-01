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Названо лайфхаки, які допоможуть безкоштовно отримати кращий номер у готелі

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Субота 01 січня 2022 16:03
Названо лайфхаки, які допоможуть безкоштовно отримати кращий номер у готелі Як просити покращення номеру у готелі (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Усі мандрівники знають, що якщо у готелі є вільні номери, то гостям можуть запропонувати кращу кімнату абсолютно безплатно. Однак, такі пропозиції роблять не всім.

Про це пише The Sun.

Власник бутик-готелю Джеймс Маршалл розповів, яким саме мандрівникам з радістю покращають умови проживання. Зазначається, що для цього потрібно відповідати кільком критеріям.

Заїжджайте у відповідний час

Покращення краще просити пізніше – після обіду або ближче до вечора.

"Якщо ви попросите підвищити категорію номера занадто рано, у готелі можуть відмовити, бо у них ще будуть шанси продати порожні кімнати", – каже Джеймс Маршал.

Дізнайтеся, які кімнати доступні

Експерт радить дізнатися про те, які номери є вільними перед тим, як попросите про покращення. Для цього можна перевірити сайт готелю або інші сервіси для бронювання.

Зокрема, якщо доступних кімнат залишилося всього кілька, шансів на кращий номер небагато.

Будьте ввічливими

Часто персонал готелю має справу з різними людьми. Тому вони завжди будуть раді зустріти, поспілкуватися та допомогти ввічливій та люб'язній людині.

Також потрібно потурбуватися про охайний зовнішній вигляд, навіть якщо ви щойно подолали великий шлях.

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