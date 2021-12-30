Названы напитки, которые лучше никогда не заказывать в самолете: причина вас удивит

Эксперты назвали перечень напитков, которые не рекомендовано пить во время полета. Такие напитки могут навредить организму человека.

Так, какие напитки не советуют пить "в воздухе", сообщили в The Sun .

Каких напитков нужно избегать

Отмечается, что на высоте тело человека часто чувствует себя не лучшим образом, поэтому стоит выбирать только те жидкости, которые ему не навредят.

Коктейль Кровавая Мэри

Такой напиток содержит много соли. Это приведет к задержке воды в организме. Поэтому во время перелета ваши конечности могут отекать.

Диетическая кока-кола

Так, диетическую кока-колу наливают из маленьких бутылок или железных банок. В частности, когда ее открывают, то образуется огромное количество пены и в этом виновато низкое давление на борту.

Бортпроводникам неудобно наливать этот напиток, им приходится долго ждать, пока пена спадет, чтобы налить полный стакан.

Чай или кофе

Эти напитки обезвоживают организм во время полета.

Алкоголь

Если вы решили выпить немного спиртного во время полета, то лучше отложить это желание на потом.

Все потому, что алкоголь сильно обезвоживает организм.

Вода из резервуара

В полете советуют пить только воду из бутылок. Все потому, что вода в резервуарах может быть непригодной для питья, ведь их далеко не всегда чистят.