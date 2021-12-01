Названы главные ошибки женщин в отношениях: не делайте так, чтобы не потерять любимых

Отношения между мужчиной и женщиной, хотим мы того или нет, всегда серьезная работа. Нам всем конечно бы хотелось, чтобы все складывалось гармонично само собой, но так не бывает. На самих "бабочках в животе" далеко не уедешь.
Поэтому психологи дают некоторые советы женщинам, как не наделать ошибок с самого начала отношений, пишет Nashamama.
Эксперты называют такую ошибку одной из главных в отношениях. Главное правило здесь - будьте честным с собой и своим партнером. Не нравится что-то - говорите.
Если вы сами не понимаете, что с вами происходит, задайте сначала себе вопрос: "Что меня действительно беспокоит?".
Часто женщины ждут, что мужчина угадает, что вам нравится вместо того, чтобы прямо сообщить ему об этом.
Психологи опять же советуют использовать старый метод - вербальный. Он это оценит, а вы будете счастливы получить то, что действительно нравится.
Мужчины так же люди, как и женщины, и им свойственно расстраиваться, быть не в настроении. И часто женщины принимают это в свой адрес, делая предположения на основе догадок.
"Возможно это потому, что что-то я сделала не так", - такая навязчивая мысль может поселиться в вашей голове.
А на самом деле он может быть расстроен из-за проигрыша любимой команды или "запары" на работе.
Прекратите создавать сценарии в своей голове. Просто проясняйте ситуацию всякий раз, когда вас одолевают сомнения.
"Киця, ты обиделась? - Нет. - Сильно? - Так". Это не совсем эффективный способ справиться с напряженной ситуацией или решить конфликт.
Обсуждайте то, что вас беспокоит, это - ключ к успешным отношениям.
Психологи напоминают, что большинство мужчин однозадачны и конкретны. Если он чем-то занят, его внимание лишь в этом месте.
Это означает, что ему нужно прекратить делать то, что он делает, и только тогда он сможет слушать вас.
Убедитесь, что он не занят каким-то задачей, прежде чем начать с ним диалог, или попросите его отвлечься и обратить на вас внимание.
Ранее психолог рассказала, почему на самом деле женщины изменяют своим партнерам.
Также мы писали, как правильно говорить с ребенком о сексе, чтобы избежать проблем.