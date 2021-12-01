Психологи назвали головні помилки жінок в стосунках: не робіть так, аби не втратити коханих

Вас щось турбує, але ви мовчите

Експерти називають таку помилку однією з головних у стосунках. Головне правило тут - будьте чесним з собою і своїм партнером. Не подобається щось - кажіть.

Якщо ви самі не розумієте, що з вами відбувається, задайте спочатку собі запитання: "Що мене справді непокоїть?".

Чоловіки не медіуми, читати думки не вміють

Часто жінки чекають, що чоловік вгадає, що вам подобається замість того, щоб прямо повідомити йому про це.

Психологи знову ж таки радять використовувати старий метод - вербальний. Він це оцінить, а ви будете щасливі отримати те, що справді подобається.

Домальовування картинки через брак інформації

Чоловіки так само люди як і жінки, і їм притаманно засмучуватися, бути не в настрої. І часто жінки приймають це на свою адресу, роблячи припущення на основі здогадок.

"Можливо це тому, що щось я зробила не так", - така нав'язлива думка може оселитися у вашій голові.

А насправді він може бути засмучений через програш улюбленої команди чи "запару" на роботі.

Припиніть створювати сценарії у своїй голові. Просто прояснюйте ситуацію щоразу, коли вас долають сумніви.

Ви засмучені і ображені, але на питання "Що сталося?", відповідаєте "Нічого"

"Кицю, ти образилася? - Ні. - Сильно? - Так". Це не зовсім ефективний спосіб впоратися із напруженою ситуацією чи вирішити конфлікт.

Обговорюйте те, що вас непокоїть, це - ключ до успішних стосунків.

Ви починаєте з ним розмовляти, не переконавшись, що він "з вами"

Психологи нагадують, що більшість чоловіків однозадачна і конкретна. Якщо він чимось зайнятий, його увага лише у цьому місці.

Це означає, що йому потрібно припинити робити те, що він робить, і тільки тоді він зможе слухати вас.

Переконайтеся, що він не зайнятий якимось завданням, перш ніж розпочати з ним діалог, або попросіть його відволіктися та звернути на вас увагу.