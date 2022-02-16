UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Названы действенные способы, которые помогут сделать старую одежду новой

Автор: Татьяна Самарук

В гардеробе каждой девушки есть вещи, которые уже потеряли свой внешний вид. Однако, их можно спасти, если знать несколько хитростей.

С помощью нескольких мелочей старая одежда будет иметь вид совершенно нового, пишет 5minutecrafts.

Избавьтесь колтунов

Сначала вам нужно хорошенько разложить одежду на ровной поверхности. Далее снимите колтунцы с помощью специальной машинки. Также можно использовать обычную бритву. Это делать нужно осторожно, чтобы не сделать никаких дыр.

Как спасти старую одежду (5minutecrafts)

Замените пуговицы

Одежду отнесите в магазин и замените старые пуговицы на новые. После этого вещи будут выглядеть по-новому.

Как спасти старую одежду (5minutecrafts)

Покрасьте

Освещены цвета на одежде закрасьте с помощью красителя. Также этим способом вы можете создать совершенно другую рубашку или пиджак.

Как спасти старую одежду (5minutecrafts)

Пятна от пота

Для этого способа понадобится пищевая сода, перекись водорода и вода.

В миску положите пол стакана пищевой соды, пол стакана перекиси водорода и один стакан воды. Все это смешайте. Затем нанесите смесь на пятна и обработайте их, подождите 30 минут, а затем смойте.

Как спасти старую одежду (5minutecrafts)

Ранее мы сообщали, почему опасно зашивать на себе одежду или пришивать пуговицу.

Также мы писали, какие вещи нельзя стирать в стиральной машинке.

Читайте РБК-Украина в Google News
одежда