Названо дієві способи, які допоможуть зробити старий одяг новим

Позбудьтеся ковтунів

Спочатку вам потрібно гарненько розкласти одяг на рівній поверхні. Далі зніміть ковтунці за допомогою спеціальної машинки. Також можна використати звичайну бритву. Це робити потрібно обережно, щоб не зробити жодних дірок.

Як врятувати старий одяг (5minutecrafts)

Замініть ґудзики

Одяг віднесіть до магазину і замініть старі ґудзики на нові. Після цього речу будуть виглядати по-новому.

Як врятувати старий одяг (5minutecrafts)

Пофарбуйте

Висвітлені кольори на одязі зафарбуйте за допомогою барвника. Також цим способом ви можете створити зовсім іншу сорочку чи піджак.

Як врятувати старий одяг (5minutecrafts)

Плями від поту

Для цього способу знадобиться харчова сода, перекис водню та вода.

У миску покладіть пів склянки харчової соди, пів склянки перекису водню й одну склянку води. Все це змішайте. Потім нанесіть суміш на плями та обробіть їх, зачекайте 30 хвилин, а потім змийте.

Як врятувати старий одяг (5minutecrafts)