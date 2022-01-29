Названі сприятливі і несприятливі дні в лютому 2022: врахуйте ці дати для своїх планів

Різні фази Місяця здатні створити відповідний настрій дня, яке буде впливати на поведінку людей.

Календар сприятливих і невдалих днів на лютий 2022 року дозволить вам вибрати потрібну дату для важливих заходів, побачень, походу на співбесіду.

Які дні будуть в лютому вдалими, а які несприятливими та навіть небезпечними, розповіли в Afisha.bigmir.

Фази місяця в лютому

1 лютого настане Молодик. Це явище пройде під знаком Водолія. У цей день люди будуть прагнути до внутрішньої свободи та незалежності.

День стане вдалим для прощення старих образ, починань, запуску проєктів і аналізу помилок минулого.

З 2 по 15 лютого Місяць буде рости

16 лютого – Повний місяць. Відбудеться під знаком Лева. Настрій у багатьох людей буде піднесений, буде відчуватися прилив сил і бажання щось створювати нове.

Але астрологи попереджають, що є ризик помилок і прийняття невірних або неадекватних рішень.

З 17 по 28 лютого - місяць, що спадає.

Сприятливі дні в лютому

Сприятливі дні можуть принести удачу в запланованих справах, на заходах, співбесідах. Зустрічі будуть вдалі, побачення позитивні, а підписання договорів принесуть прибуток.

Найвдаліші дні: 1, 2, 11, 12, 15, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 28

Для рішучих дій варто вибрати: 2, 4, 9, 13, 19, 20

Несприятливі дні в лютому

У такі дні може посилюватися емоційність, дратівливість, напруженість. Не варто на ці дні планувати важливі події, зустрічі, підписання документів і різні нововведення.

Не можна в такі дні подаватися спокусам і провокаціям, варто уникати з'ясування відносин, конфліктів і інтриг.

Найнебезпечніші дні: 16 і 26

Слід проявити обережність: 2, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 18, 23, 26