Названі сприятливі і несприятливі дні в лютому 2022: врахуйте ці дати для своїх планів
Календар сприятливих і невдалих днів на лютий 2022 року дозволить вам вибрати потрібну дату для важливих заходів, побачень, походу на співбесіду.
Різні фази Місяця здатні створити відповідний настрій дня, яке буде впливати на поведінку людей.
Які дні будуть в лютому вдалими, а які несприятливими та навіть небезпечними, розповіли в Afisha.bigmir.
Фази місяця в лютому
1 лютого настане Молодик. Це явище пройде під знаком Водолія. У цей день люди будуть прагнути до внутрішньої свободи та незалежності.
День стане вдалим для прощення старих образ, починань, запуску проєктів і аналізу помилок минулого.
З 2 по 15 лютого Місяць буде рости
16 лютого – Повний місяць. Відбудеться під знаком Лева. Настрій у багатьох людей буде піднесений, буде відчуватися прилив сил і бажання щось створювати нове.
Але астрологи попереджають, що є ризик помилок і прийняття невірних або неадекватних рішень.
З 17 по 28 лютого - місяць, що спадає.
Сприятливі дні в лютому
Сприятливі дні можуть принести удачу в запланованих справах, на заходах, співбесідах. Зустрічі будуть вдалі, побачення позитивні, а підписання договорів принесуть прибуток.
Найвдаліші дні: 1, 2, 11, 12, 15, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 28
Для рішучих дій варто вибрати: 2, 4, 9, 13, 19, 20
Несприятливі дні в лютому
У такі дні може посилюватися емоційність, дратівливість, напруженість. Не варто на ці дні планувати важливі події, зустрічі, підписання документів і різні нововведення.
Не можна в такі дні подаватися спокусам і провокаціям, варто уникати з'ясування відносин, конфліктів і інтриг.
Найнебезпечніші дні: 16 і 26
Слід проявити обережність: 2, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 18, 23, 26
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названі найсприятливіші та несприятливі дати у 2022 році.
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