Названы 7 продуктов, которые по ошибке считают диетическими: что с ними не так

Диетологи рассказали, какие популярные продукты для похудения на самом деле не являются диетическими. По данным медиков, большинство из них содержит слишком много сахара и углеводов, чтобы считаться по-настоящему диетическими. Какие продукты попали в список - читайте ниже.

Как сообщается, диетическими продуктам считаются те, которые имеют низкую калорийность и жирность. Об этом говорят врачи, передает “Домашний очаг”.

Список псевдодиетических продуктов:

Мюсли. Злаковые хлопья, сухофрукты и орехи — казалось бы, что здесь может быть опасного для фигуры и тем более здоровья? Увы, всего стакан готовых мюсли содержит порядка 500 калорий и 30 грамм жиров, а также довольно много сахара. Этот завтрак, особенно за счет сахара, уже давно не считается полезным. Диетологи рекомендуют заменить его на геркулес с добавлением свежих ягод и фруктов. При этом мед добавлять не стоит - он сильно влияет на инсулинорезистентность и никак не полезен для похудения. Кукурузные хлопья. Этот продукт, на котором обычно изображают стройных девушек, не имеет ничего общего с по-настоящему диетическими продуктами: по калорийности и содержанию сахара они не уступают большому куску торта. Берегите здоровье и не верьте маркетологам. Йогурт. Для многих является сюрпризом то, что классический греческий йогурт также опасен для фигуры, как и “йогуртовые напитки” с красителями и подсластителями. Для того чтобы сделать этот продукт продаваемым в него сыпят не меньше сахара. Диетологи рекомендуют приобретать кисломолочные продукты без добавления сахара, что полезно не только фигуре, но и коже, зубам, здоровью в целом. Цельнозерновые продукты. Спору нет, цельные зерна — настоящий клад для нашего организма. В них много витаминов группы В и пищевых волокон, которые необходимы нашему кишечнику. Но есть одна опасность: зачастую производители называют цельнозерновыми те продукты, которые состоят из очищенных семян. Они дольше хранятся, удобнее в обработке и… Да-да, намного менее полезны для нас. Выбирайте внимательно! Сухофрукты. Это действительно отличный продукт для тех, кто заботится о своем здоровье, контролирует уровень сахара и вес — но только при одном условии. Если эти сухофрукты вы приготовили сами и приобрели у проверенного производителя. К сожалению, в большинстве случаев сухофрукты, купленные в магазинах и на рынках, только притворяются полезными: для более приятного вкуса производители добавляют к ним сахарозу, а для яркого цвета — серу. Разумеется, эти добавки точно не помогут вам похудеть. Хлебцы и галеты из воздушного риса. Попытка заменить привычный хлеб рисовыми галетами — очень плохая идея. Во‑первых, гликемический индекс риса куда выше, чем у хлеба, а, во‑вторых, средняя калорийность таких галет — 430 калорий. Многовато для тех, кто всерьез хочет сбросить вес, правда? Творог. Полезный и вкусный, но только при одном условии: вы съедаете в день не больше 200 грамм. Дело в том, что даже обезжиренный творог содержит не менее 17% белка (а это больше, чем например, в говядине). Кроме того, животные жиры, входящие в состав этого продукта, затрудняют работу печени — поэтому лучше ешьте его понемногу и не каждый день.

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