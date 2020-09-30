Названы 7 продуктов, которые по ошибке считают диетическими: что с ними не так

Какие продукты по ошибке считают диетическими (фото: freepik.com)

Назван перечень продуктов, которые, благодаря маркетологам, продаются как диетические

Диетологи рассказали, какие популярные продукты для похудения на самом деле не являются диетическими. По данным медиков, большинство из них содержит слишком много сахара и углеводов, чтобы считаться по-настоящему диетическими. Какие продукты попали в список - читайте ниже.

Как сообщается, диетическими продуктам считаются те, которые имеют низкую калорийность и жирность. Об этом говорят врачи, передает “Домашний очаг”.

Список псевдодиетических продуктов:

Мюсли. Злаковые хлопья, сухофрукты и орехи — казалось бы, что здесь может быть опасного для фигуры и тем более здоровья? Увы, всего стакан готовых мюсли содержит порядка 500 калорий и 30 грамм жиров, а также довольно много сахара. Этот завтрак, особенно за счет сахара, уже давно не считается полезным. Диетологи рекомендуют заменить его на геркулес с добавлением свежих ягод и фруктов. При этом мед добавлять не стоит - он сильно влияет на инсулинорезистентность и никак не полезен для похудения. Кукурузные хлопья. Этот продукт, на котором обычно изображают стройных девушек, не имеет ничего общего с по-настоящему диетическими продуктами: по калорийности и содержанию сахара они не уступают большому куску торта. Берегите здоровье и не верьте маркетологам. Йогурт. Для многих является сюрпризом то, что классический греческий йогурт также опасен для фигуры, как и “йогуртовые напитки” с красителями и подсластителями. Для того чтобы сделать этот продукт продаваемым в него сыпят не меньше сахара. Диетологи рекомендуют приобретать кисломолочные продукты без добавления сахара, что полезно не только фигуре, но и коже, зубам, здоровью в целом. Цельнозерновые продукты. Спору нет, цельные зерна — настоящий клад для нашего организма. В них много витаминов группы В и пищевых волокон, которые необходимы нашему кишечнику. Но есть одна опасность: зачастую производители называют цельнозерновыми те продукты, которые состоят из очищенных семян. Они дольше хранятся, удобнее в обработке и… Да-да, намного менее полезны для нас. Выбирайте внимательно! Сухофрукты. Это действительно отличный продукт для тех, кто заботится о своем здоровье, контролирует уровень сахара и вес — но только при одном условии. Если эти сухофрукты вы приготовили сами и приобрели у проверенного производителя. К сожалению, в большинстве случаев сухофрукты, купленные в магазинах и на рынках, только притворяются полезными: для более приятного вкуса производители добавляют к ним сахарозу, а для яркого цвета — серу. Разумеется, эти добавки точно не помогут вам похудеть. Хлебцы и галеты из воздушного риса. Попытка заменить привычный хлеб рисовыми галетами — очень плохая идея. Во‑первых, гликемический индекс риса куда выше, чем у хлеба, а, во‑вторых, средняя калорийность таких галет — 430 калорий. Многовато для тех, кто всерьез хочет сбросить вес, правда? Творог. Полезный и вкусный, но только при одном условии: вы съедаете в день не больше 200 грамм. Дело в том, что даже обезжиренный творог содержит не менее 17% белка (а это больше, чем например, в говядине). Кроме того, животные жиры, входящие в состав этого продукта, затрудняют работу печени — поэтому лучше ешьте его понемногу и не каждый день.

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