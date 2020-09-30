Названі 7 продуктів, які помилково вважають дієтичними: що з ними не так

Які продукти помилково вважають дієтичними (фото: freepik.com)

Названий перелік продуктів, які, завдяки маркетологам, продаються як дієтичні

Дієтологи розповіли, які популярні продукти для схуднення насправді не є дієтичними. За даними медиків, більшість з них містить занадто багато цукру і вуглеводів, щоб вважатися по-справжньому дієтичними. Які продукти потрапили в список - читайте нижче.

Як повідомляється, дієтичними продуктами вважаються ті, які мають низьку калорійність і жирність. Про це говорять лікарі, передає "Домашнє вогнище".

Список псевдодієтичних продуктів:

Мюслі. Злакові пластівці, сухофрукти і горіхи — здавалося б, що тут може бути небезпечно для фігури і тим більше здоров'я? На жаль, всього склянку готових мюслі містить близько 500 калорій і 30 грам жирів, а також досить багато цукру. Цей сніданок, особливо за рахунок цукру, вже давно не вважається корисним. Дієтологи рекомендують замінити його на геркулес з додаванням свіжих ягід і фруктів. При цьому мед додавати не варто - він сильно впливає на інсулінорезистентність і ніяк не корисний для схуднення. Кукурудзяні пластівці. Цей продукт, на якому зазвичай зображують струнких дівчат, не має нічого спільного з по-справжньому дієтичними продуктами: по калорійності і змісту цукру вони не поступаються великому шматку торта. Бережіть здоров'я і не вірте маркетологам. Йогурт. Для багатьох є сюрпризом те, що класичний грецький йогурт також небезпечний для фігури, як і "йогуртові напої" з барвниками та підсолоджувачами. Для того щоб зробити цей продукт продається в нього сиплють не менше цукру. Дієтологи рекомендують купувати кисломолочні продукти без додавання цукру, що корисно не тільки для фігури, але і шкірі, зубах, здоров'ю в цілому. Цільнозернові продукти. Безперечно, цільні зерна — справжній скарб для нашого організму. У них багато вітамінів групи В і харчових волокон, які необхідні нашому кишечнику. Але є одна небезпека: найчастіше виробники називають цільнозерновими ті продукти, які складаються з очищених насіння. Вони довше зберігаються, зручніше в обробці і... так-Так, набагато менш корисні для нас. Вибирайте уважно! Сухофрукти. Це дійсно відмінний продукт для тих, хто піклується про своє здоров'я, контролює рівень цукру і вага — але тільки при одній умові. Якщо ці сухофрукти ви приготували самі і придбали у перевіреного виробника. На жаль, в більшості випадків сухофрукти, куплені в магазинах і на ринках, тільки прикидаються корисними: для більш приємного смаку виробники додають до них сахарозу, а для яскравого кольору — сірку. Зрозуміло, ці добавки точно не допоможуть вам схуднути. Хлібці і галети з повітряного рису. Спроба замінити звичний хліб рисовими галетами — дуже погана ідея. По‑перше, глікемічний індекс рису куди вище, ніж у хліба, а, по‑друге, середня калорійність таких галет — 430 калорій. Забагато для тих, хто всерйоз хоче скинути вагу, правда? Сир. Корисний і смачний, але тільки за однієї умови: ви з'їдаєте в день не більше 200 грам. Справа в тому, що навіть знежирений сир містить не менше 17% білка (а це більше, ніж наприклад, в яловичині). Крім того, тварини жири, що входять до складу цього продукту, утруднюють роботу печінки — тому краще їжте його потроху і не кожен день.

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