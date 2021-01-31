Гороскоп майя на 2021 год: кого ждут грандиозные перемены

Гороскоп майя 2021 (фото: pixabay)

Гороскоп майя на 2021 год является одной из самых древних и точных систем такого рода. В нем тринадцать знаков согласно дате рождения, и эксперты рассказали, что ждет их в году Белого металлического Быка.

В целом прогноз на год довольно оптимистичный, ведь сулит много новых возможностей, а также шансов на исправление старых ошибок, пишет slovofraza.com.

Олень (22 декабря - 20 января)

2021 год в целом будет удачен для крупных покупок и дальних поездок. А вот в любовной сфере вас могут ждать некоторые трудности. Если вы в поиске своей второй половинки, будьте осторожнее, чтобы не получить стресс и разочарования.

Обезьяна (21 января - 19 февраля)

Обезьянам будет везти в феврале, марте, июле, августе и октябре. Именно в эти месяцы следует проявлять как можно больше активности. Хотя год в целом будет для вас позитивным, но именно в эти месяцы следует готовиться к позитивным переменам.

Ягуар (20 февраля - 20 марта)

В году Белого Металлического Быка вам следует сосредоточиться на какой-то одной сфере жизни, которую вы считаете самой важной. К примеру, можно заняться поисками любви, решить проводить больше времени с семьей, заняться ремонтом. Впрочем, и в работе вы тоже преуспеете.

Белка (21 марта - 20 апреля)

Белкам в этом году лучше не переходить дорогу "не тем" людям и поменьше рисковать. Кроме того, будьте осторожны со своим здоровьем. Год Быка как нельзя идеально подходит для борьбы с вредными привычками, для занятий спортом, и в целом для физической активности.

Гремучая Змея (21 апреля - 21 мая)

Гремучие Змеи почувствуют кардинальные жизненные перемены уже к началу весны. В этот период вас настигнут последствия принятых вами ранее решений. Летняя пора будет очень динамичной и непредсказуемой, а осенняя - благоприятной и позитивной.

Черепаха (22 мая - 21 июня)

Черепахам придется нелегко в 2021 году. Вы будете слишком чувствительны и размерены, поэтому держитесь подальше от выяснения отношений, споров и ссор. Большое давление на вас могут оказывать обязанности и дела на работе.

Скорпион (22 июня - 23 июля)

Прекратите слушать мнение окружающих и полагайтесь только на свою интуицию. Благодаря силе воли у вас получится победить токсичные настройки и неуверенность в себе. Весна и лето - идеальная пора для людей творческих, а вот осень - время спокойствия и размеренности.

Сова (24 июля - 23 августа)

Сов ждут грандиозные успехи во всех жизненных сферах этим летом и в начале зимы. В 2021 году вам лучше не терять оптимизма, стараясь помогать окружающим и не переутомляться. А вот неприятных людей вам лучше обходить стороной.

Пернатая Змея (24 августа - 23 сентября)

Пернатая Змея - это очень сильный Знак, тесно связанный с духовной мощью. В 2021 году им стоит как можно меньше распылять энергию впустую. Удача последует за теми, кто искренне любит жизнь, и всегда знает, зачем, почему и что он делает.

Попугай (24 сентября - 23 октября)

Попугаев в году Быка ждет очень много хорошего и светлого. Вы сможете преуспеть в сфере продаж или творчества. Улыбнется удача и в любовной сфере - вы станете харизматичнее и привлекательнее для противоположного пола.

Знак Лягушки (24 октября - 22 ноября)

Вам удастся увидеть свет в конце тоннеля, ведь наступивший год станет для вас реальной возможностью изменить свою жизнь. Прекратите сидеть в зоне комфорта и начните действовать. В любовной сфере вам нужно проявлять больше инициативы, а в работе - трудолюбия и смелости.

Летучая Мышь (23 октября - 30 ноября)

В 2021 году люди, родившиеся под знаком Летучей Мыши смогут стать успешнее и счастливее. Вам следует обуздать свою порывистость и импульсивность, тогда все у вас получится. Единственный, на кого вам следует полагаться - это вы сами.

Знак Кабана (1 декабря - 21 декабря)

К марту у Кабанов все стабилизируется. Ваша энергетика станет более мощной, в таком позитивном ключе вы будете до конца осени. Главное - прекратите искать виновных в своих провалах и неудачах. И помните, что только вы несете ответственность за свою жизнь и счастье.

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