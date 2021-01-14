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Индекс счастья Gallup: Украина оказалась в конце списка

Киев, Четверг 14 января 2021 11:48
Индекс счастья Gallup: Украина оказалась в конце списка
Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Уровень счастья в Украине значительно упал за 2020 год

В конце 2020 года количество счастливых людей в Украине (49%) было больше числа несчастливых (35%). Однако по сравнению с прошлым годом индекс счастья значительно упал - с +33% до +14%

Об этом свидетельствуют данные международного опроса Gallup International, который в Украине проводили фонд "Демократические инициативы" и КМИС.

В целом в мире более половины (54%) респондентов стран, где проводилось исследование, ответили, что считают себя счастливыми, только около одного из десяти (14%) говорят, что они несчастны. Чуть больше четвертой части опрошенных (31%) считают себя ни счастливыми, ни несчастными. То есть соответствующий средний индекс составляет 40%.

Индекс счастья Gallup: Украина оказалась в конце списка

Украина оказалась в десятке стран, жители которых склонны считать свою личную жизнь несчастливым. В рейтинге 41 стран Украина занимает пятое место с конца.

Индекс счастья Gallup: Украина оказалась в конце списка

Во время исследования Gallup International было опрошено 38 709 человек во всем мире. В каждой стране в течение октября-декабря 2020 года были проведены интервью по представительной выборке из примерно 1000 человек. Погрешность опроса составляет от 3-5% на уровне 95% доверия.

Отметим, по данным опроса Gallup International, в конце 2019 года 51% украинцев считали себя счастливыми и только 18% считали свою жизнь несчастливой, индекс счастья составлял 33%.

Напомним, по данным опроса Gallup International, в 2019 году 37% населения планеты надеялись на лучшее в новом году, а 25% были пессимистами, полагая, что будет хуже.

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