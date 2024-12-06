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Названо засіб для шкіри, який є лідером у зменшенні зморшок на обличчі

Який засіб ефективно бореться зі зморшками на обличчі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вітамін А вважається найулюбленішим основним компонентом у засобах, що запобігають старінню. Такі засоби також називають ретиноїдами, які потрібно вміти правильно наносити на шкіру.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.

Чим корисний вітамін А для шкіри

ожна людина, яка сподівається зменшити тонкі лінії та зморшки, пігментацію та розширені пори, має мати засоби з вітаміном А.

Вітамін А сприяє відщепленню старих клітин шкіри та стимулює регенерацію нових, здоровіших і гладкіших клітин.

При щоденному використанні ефект триватиме до тих пір, поки ви продовжуєте включати цей дивовижний інгредієнт у свій режим догляду за шкірою. До того ж н

 Тому перед нанесенням продукту варто проконсультуватись з дерматологом.

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