Названо засіб для шкіри, який є лідером у зменшенні зморшок на обличчі

Чим корисний вітамін А для шкіри

ожна людина, яка сподівається зменшити тонкі лінії та зморшки, пігментацію та розширені пори, має мати засоби з вітаміном А.

Вітамін А сприяє відщепленню старих клітин шкіри та стимулює регенерацію нових, здоровіших і гладкіших клітин.

При щоденному використанні ефект триватиме до тих пір, поки ви продовжуєте включати цей дивовижний інгредієнт у свій режим догляду за шкірою. До того ж н

Тому перед нанесенням продукту варто проконсультуватись з дерматологом.