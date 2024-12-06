Названо засіб для шкіри, який є лідером у зменшенні зморшок на обличчі

Вітамін А вважається найулюбленішим основним компонентом у засобах, що запобігають старінню. Такі засоби також називають ретиноїдами, які потрібно вміти правильно наносити на шкіру.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.
ожна людина, яка сподівається зменшити тонкі лінії та зморшки, пігментацію та розширені пори, має мати засоби з вітаміном А.
Вітамін А сприяє відщепленню старих клітин шкіри та стимулює регенерацію нових, здоровіших і гладкіших клітин.
При щоденному використанні ефект триватиме до тих пір, поки ви продовжуєте включати цей дивовижний інгредієнт у свій режим догляду за шкірою. До того ж н
Тому перед нанесенням продукту варто проконсультуватись з дерматологом.
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