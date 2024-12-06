Названо средство для кожи, которое является лидером в уменьшении морщин на лице

Витамин А считается самым любимым основным компонентом в средствах, предотвращающих старение. Такие средства также называют ретиноидами, которые нужно уметь правильно наносить на кожу.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
человек, надеющийся уменьшить тонкие линии и морщины, пигментацию и расширенные поры, должен иметь средства с витамином А.
Витамин А способствует отщеплению старых клеток кожи и стимулирует регенерацию новых, более здоровых и гладких клеток.
При ежедневном использовании эффект будет продолжаться до тех пор, пока вы продолжаете включать этот удивительный ингредиент в свой режим ухода за кожей. К тому же не
Поэтому перед нанесением продукта следует проконсультироваться с дерматологом.
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