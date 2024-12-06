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Названо средство для кожи, которое является лидером в уменьшении морщин на лице

Какое средство эффективно борется с морщинами на лице (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Витамин А считается самым любимым основным компонентом в средствах, предотвращающих старение. Такие средства также называют ретиноидами, которые нужно уметь правильно наносить на кожу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.

Чем полезен витамин А для кожи

человек, надеющийся уменьшить тонкие линии и морщины, пигментацию и расширенные поры, должен иметь средства с витамином А.

Витамин А способствует отщеплению старых клеток кожи и стимулирует регенерацию новых, более здоровых и гладких клеток.

При ежедневном использовании эффект будет продолжаться до тех пор, пока вы продолжаете включать этот удивительный ингредиент в свой режим ухода за кожей. К тому же не

Поэтому перед нанесением продукта следует проконсультироваться с дерматологом.

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