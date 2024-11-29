Обличчя буде "сяяти": ось які засоби потрібно використовувати для сухої шкіри взимку

Суха шкіра обличчя взимку потребує ретельного зволоження. Дерматолог розповіла, як правильно доглядати за таким типом шкіри та чого уникати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health .

Ознаки сухої шкіри

Сухість шкіри виникає, коли шкірний бар’єр втрачає воду занадто швидко. У будь-якому випадку суха шкіра дає про себе знати неприємними проявами:

тріскається від найменшого впливу погодних умов або агресивних косметичних засобів (наприклад, мило)

стає шорсткою і грубою

викликає відчуття стягнутості, свербіж, лущення

Дерматолог Денді Енгельман розповів, що деякі люди народжуються з сухою шкірою, але в інших може виникати взимку через сухе повітря.

Догляд за сухою шкірою

Ранковий догляд допомагає підготувати суху шкіру до негативних вплив навколишнього середовища, додаючи зволоження шкірному бар’єру.

Очищення

Очищення шкіри завжди має бути першим кроком вранці, щоб видалити бруд. Л юдям із сухою шкірою слід знайти очищувальні засоби, які додатково будуть зволожувати шкіру та не видаляти так необхідні жири для обличчя.

Для сухої шкіри найкраще підходять м’які очищуючі засоби, з такими інгредієнтами, такими як гліцерин, кераміди та гіалуронова кислота. Очищувальні засоби на масляній основі особливо ідеальні для людей із надзвичайно сухою шкірою, щоб допомогти утримувати вологу.

Тонік

Тоніки - це додатковий засіб догляду за шкірою, який зазвичай видаляє залишки жиру та бруду. З цієї причини багато тоніків подразнюють суху шкіру і краще підходять для жирної, схильної до вугрів.

Однак існують тоніки, призначені для зволоження сухої шкіри. Варто надавати перевагу не спиртовмісним тонікам які містять зволожуючі та заспокійливі компоненти, такі як гіалуронова кислота, вітамін Е та алое.

Сироватка

Сироватки - це засоби для догляду за шкірою на водній основі з високою концентрацією активного інгредієнта. Якщо у вас суха шкіра, шукайте засоби з активними речовинами, які допоможуть зволожити шкіру.

Найкраще обирати з гіалуроновою кислотою, яка буде притягувати воду до шкірного бар’єру. Сироватки з керамідами та вітаміном Е також можуть допомогти відновити рівень гідратації

Крем під очі

Потрібно обирати засоби зі пептидами , щоб зволожити ніжну та суху частину обличчя.

Денні креми під очі з такими антиоксидантами , як вітамін С і SPF, також можуть допомогти захистити делікатну шкіру від сонця.

Зволожуючий крем

Зволожуючі засоби відновлюють бар’єр сухої шкіри, збільшуючи вміст води у шкірі та утримуючи вологу.

Експерт рекомендує використовувати густі креми або зволожуючі засоби на масляній основі, особливо з такими інгредієнтами, як кераміди, ніацинамід і гіалуронова кислота.

Сонцезахисний крем

Суха шкіра також потребує захисту від УФ-променів. Ранковий догляд завжди повинен закінчуватися нанесенням сонцезахисного крему з фактором захисту SPF 30 або вище.

Це допомагає зменшити ризик появи зморшок, сонячних плям і раку шкіри.

Чи можна використовувати пілінг

Відмерлі частинки епідермісу накопичуються на поверхні обличчя та не лише роблять його тьмяним, але й перешкоджають проникненню зволожуючих та живильних засобів глибоко у шкіру.

Варто пам’ятати, що для сухої шкіри не слід використовувати жорсткий пілінг. Відлущувальний засіб має приносити користь для шкіри, тому зосередься на виборі делікатного засобу, який не пошкоджує гідроліпідний бар’єр та не викличе подразнень.

Після використання пілінгу не забудь про нанесення живильного крему чи емульсії, аби зволожити та заспокоїти шкіру.