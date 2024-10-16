Чим відрізняються дорогі креми для обличчя від дешевих: дерматолог розкрила правду
Чи варто переплачувати за бренд? Це питання задає собі кожна жінка, обираючи крем для обличчя. Ми звикли вважати, що чим дорожчий продукт, тим він ефективніший. Але чи так це насправді?
В чому різниця між люксовими косметичними засобами та дешевими, розповіла в ексклюзивному коментарі РБК-Україна (проект Styler) дерматолог Ольга Тарнавська.
Відмінність дорогих від бюджетних кремів
Експерт розповіла, що перша відмінність дорогих від бюджетних кремів - це сировина.
"Компоненти можуть знаходитися в ідентичних позиціях "наприкінці" або "на початку" списку. Далі йде вартість самої сировини, витрати на упаковку, роботу технологів, рекламу, логістику, націнку за бренд, обсяг партії", - розповіла Ольга.
Вона зазначила, що не менш важливу роль відіграє і система енхансерів - це те, що змушує косметику працювати.
"Чим вона складніша, тим вища ціна продукту. Спирт, ефірні олії, зволожуючі компоненти - все це стосується енхансерів, і це досить бюджетні та поширені системи", - додала експерт.
Поради дерматолога щодо вибору крему (фото: Freepik)
За словами Тарнавської, ліпосомальне інкапсулювання - це вже зовсім інша справа. Воно передбачає розміщення молекули активу в жиророзчинній сфері, що дозволяє донести актив через роговий шар до епідермісу.
Активні компоненти також дають свій плюс ціннику, зазначає дерматолог.
"Наприклад, аскорбінова кислота - це дорогий і "проблемний" компонент. Щоб продукт не окислився через нього в перший місяць використання, його потрібно правильно розчинити і стабілізувати", - каже Ольга.
Бюджетні продукти намагаються впоратися з активами, поміщаючи їх на жиророзчинні основи, більш дорогі бренди поміщають молекулу в ліпосому, що дозволяє доставити актив до епідермісу.
Люксові бренди часто доводять високу ціну своєї продукції наявністю унікальних інгредієнтів у складі крему.
"Наприклад Guerlain Abeille Royale створюється з меду, який виробляється чорною бджолою, що живе на французькому острові Уессан. А бренд La Mer для створення деяких кремів використовує рідкісні водорості, які збираються вручну двічі на рік у певний день та години, коли їхня активність досягає піку. Крім цього іноді до складу кремів входять чорна ікра, чорний трюфель, похідні ДНК та РНК, пептиди, дорогоцінне каміння", - резюмувала дерматолог.
Дорогі бренди додають унікальні інгредієнти в креми (фото: brocard.ua)
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