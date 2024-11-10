Названо український суперфуд, від якого ваша шкіра засяє та стане ідеальною

Квашена капуста не тільки дуже корисна і смачна. Ви також можете використовувати її в домашньому догляді за обличчям! Як це не дивно, але квашена капуста приносить красу, не тільки при споживанні у їжу.
Як зробити шкіру сяючою за допомогу квашеної капусти, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.
Квашену капусту можна використовувати як добавку до обіду, як інгредієнт багатьох страв і природний пробіотик.
Однак продукт використовується і в косметиці. Його дія може зробити шкіру сяючою, живити та краще зволожити.
Відновлююча маска з квашеної капусти поверне шкірі сяйво і покращить зволоження.
Інгредієнти для відновлюючої маски з квашеної капусти:
Відновлююча маска з квашеної капусти - приготування:
З квашеної капусти можна приготувати зміцнюючу маску. Особливо рекомендується для шкіри, яка втратила блиск і має перші ознаки старіння.
Інгредієнти для зміцнюючої маски з квашеної капусти:
Підтягуюча маска з квашеної капусти - приготування:
Також квашена капуста може бути інгредієнтом маски для сухої та в’ялої шкіри. Підходить як для втомленої від сонця, так і для пошкодженої морозом шкіри. Для приготування цієї домашньої суміші потрібні два інгредієнти - квашена капуста і будь-які пластівці (вівсяні, спельта і т.д.).
Інгредієнти для зволожуючої маски з квашеної капусти:
Зволожуюча маска з квашеною капустою - приготування:
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