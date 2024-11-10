Названо український суперфуд, від якого ваша шкіра засяє та стане ідеальною

Як квашена капуста може доглядати за шкірою?

Квашену капусту можна використовувати як добавку до обіду, як інгредієнт багатьох страв і природний пробіотик.

Однак продукт використовується і в косметиці. Його дія може зробити шкіру сяючою, живити та краще зволожити.

Відновлююча маска з квашеної капусти

Відновлююча маска з квашеної капусти поверне шкірі сяйво і покращить зволоження.

Інгредієнти для відновлюючої маски з квашеної капусти:

півсклянки нашаткованої квашеної капусти

1-2 столові ложки молока

3-4 столові ложки свіжого кисломолочного сиру

Відновлююча маска з квашеної капусти - приготування:

Нашаткуйте квашену капусту.

Нашатковану квашену капусту з’єднуємо з молоком і кисломолочним сиром.

Ретельно перемішайте.

Отриману кашку нанесіть на очищену шкіру обличчя.

Приблизно через 30 хвилин змийте маску теплою водою.

Зміцнююча маска з квашеної капусти

З квашеної капусти можна приготувати зміцнюючу маску. Особливо рекомендується для шкіри, яка втратила блиск і має перші ознаки старіння.

Інгредієнти для зміцнюючої маски з квашеної капусти:

1 столова ложка дрібно нашаткованої капусти

2 чайні ложки соку квашеної капусти

жовток

2 чайні ложки реп’яхової олії

1 чайна ложка натурального меду

Підтягуюча маска з квашеної капусти - приготування:

Жовток розбити в миску.

До жовтка додати сік квашеної капусти.

Квашену капусту подрібніть і додайте в миску з жовтком і капустяним соком.

Додайте реп’яхову олію і мед.

Змішайте все в однорідну масу і нанесіть на очищене обличчя, шию і декольте.

Приблизно через 10 хвилин змийте маску теплою водою.

Зволожуюча маска з квашеною капустою

Також квашена капуста може бути інгредієнтом маски для сухої та в’ялої шкіри. Підходить як для втомленої від сонця, так і для пошкодженої морозом шкіри. Для приготування цієї домашньої суміші потрібні два інгредієнти - квашена капуста і будь-які пластівці (вівсяні, спельта і т.д.).

Інгредієнти для зволожуючої маски з квашеної капусти:

2 столові ложки квашеної капусти

ложка крупи

Зволожуюча маска з квашеною капустою - приготування: