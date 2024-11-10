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Названо український суперфуд, від якого ваша шкіра засяє та стане ідеальною

Від квашеної капусти ваша шкіра буде сяяти (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Квашена капуста не тільки дуже корисна і смачна. Ви також можете використовувати її в домашньому догляді за обличчям! Як це не дивно, але квашена капуста приносить красу, не тільки при споживанні у їжу.

Як зробити шкіру сяючою за допомогу квашеної капусти, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Як квашена капуста може доглядати за шкірою?

Квашену капусту можна використовувати як добавку до обіду, як інгредієнт багатьох страв і природний пробіотик.

Однак продукт використовується і в косметиці. Його дія може зробити шкіру сяючою, живити та краще зволожити.

Відновлююча маска з квашеної капусти

Відновлююча маска з квашеної капусти поверне шкірі сяйво і покращить зволоження.

Інгредієнти для відновлюючої маски з квашеної капусти:

  • півсклянки нашаткованої квашеної капусти
  • 1-2 столові ложки молока
  • 3-4 столові ложки свіжого кисломолочного сиру

Відновлююча маска з квашеної капусти - приготування:

  • Нашаткуйте квашену капусту.
  • Нашатковану квашену капусту з’єднуємо з молоком і кисломолочним сиром.
  • Ретельно перемішайте.
  • Отриману кашку нанесіть на очищену шкіру обличчя.
  • Приблизно через 30 хвилин змийте маску теплою водою.

Зміцнююча маска з квашеної капусти

З квашеної капусти можна приготувати зміцнюючу маску. Особливо рекомендується для шкіри, яка втратила блиск і має перші ознаки старіння.

Інгредієнти для зміцнюючої маски з квашеної капусти:

  • 1 столова ложка дрібно нашаткованої капусти
  • 2 чайні ложки соку квашеної капусти
  • жовток
  • 2 чайні ложки реп’яхової олії
  • 1 чайна ложка натурального меду

Підтягуюча маска з квашеної капусти - приготування:

  • Жовток розбити в миску.
  • До жовтка додати сік квашеної капусти.
  • Квашену капусту подрібніть і додайте в миску з жовтком і капустяним соком.
  • Додайте реп’яхову олію і мед.
  • Змішайте все в однорідну масу і нанесіть на очищене обличчя, шию і декольте.
  • Приблизно через 10 хвилин змийте маску теплою водою.

Зволожуюча маска з квашеною капустою

Також квашена капуста може бути інгредієнтом маски для сухої та в’ялої шкіри. Підходить як для втомленої від сонця, так і для пошкодженої морозом шкіри. Для приготування цієї домашньої суміші потрібні два інгредієнти - квашена капуста і будь-які пластівці (вівсяні, спельта і т.д.).

Інгредієнти для зволожуючої маски з квашеної капусти:

  • 2 столові ложки квашеної капусти
  • ложка крупи

Зволожуюча маска з квашеною капустою - приготування:

  • Змішайте квашену капусту і пластівці до однорідності.
  • Нанесіть маску на очищене обличчя.
  • Приблизно через 20 хвилин змийте маску теплою водою.

Читайте також, як врятувати шкіру при ввімкненні опалення.

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