Дерматолог розказала, як врятувати шкіру при ввімкненні опалення. Ефект відчуєте одразу!
Як тільки будинки включають опалення, а на вулиці стає холодніше, наша шкіра починає страждати. Вона стає стягнутою, губи більш сухими, а кутикула на нігтях більш помітною.
Як допомогти шкірі, коли ввімкнуть опалення, в ексклюзивному коментарі РБК-Україна (проект Styler) розповіла дерматолог Ольга Тарнавська.
Як шкіра змінюється, коли вмикають опалення
Ольга розповіла, щоб вирішити цю проблему, треба розуміти, що відбувається і чому шкіра змінює свій звичний режим життя.
"Чим сильніше падає температура на вулиці, тим менша вологість. На вулиці просто стає сухо, і волога зі шкіри сильніше випаровується у зовнішнє середовище. До цих факторів можна додати вітер, який додатково обдуває обличчя та ще сильніше витягає вологу", - розповіла експерт.
Вдома нас чекає величезний перепад температур і ще сухе повітря. У опалювальний сезон рівень вологості в будинку може зменшуватися до 10%, при нормі 40-60%.
Це майже все одно, що покласти виноград у сушильну машину. Цілком можливо, що до весни виноград перетвориться на родзинки, зазначає фахівець.
Перше, на що радить звернути увагу Ольга, - це зволожувач повітря.
"Над сезонами ми не маємо влади, але клімат у будинку ми з легкістю можемо налагодити за допомогою зволожувача. Зараз їх маса: на будь-який смак, колір та гаманець. Тільки наливайте у зволожувач чисту фільтровану воду. Не забувайте, що ця вода буде в повітрі і осідатиме на нашу шкіру та волосся. Ефект відчувається одразу. Засинати вийде легше, шкіра стане більш зволоженою, а кімнатні рослини будуть дуже вдячні. Не тільки у нас взимку стрес: квіточкам теж у спекотних і сухих квартирах некомфортно", - розказала дерматолог.
Який догляд обрати в цей період?
Якщо шкіра стає сухою та чутливою, то і догляд за нею ви повинні підбирати виходячи з її стану.
Якщо засіб правильно підібрано, після вмивання у вас не повинно стягувати шкіру. Вибирайте пінки для вмивання, вони очищають м'якше.
Вибирайте засоби, які не стягують шкіру (фото: freepik.com)
Додайте також у догляд сироватки.
"Це просто "робочі конячки" у догляді за шкірою обличчя. Вони здатні проникати у шкіру глибше і живити її зсередини. Зверніть увагу на сироватки з гіалуроновою кислотою у складі. Вона найкраще живить та притягує вологу в шкіру", - радить Ольга.
Якщо влітку деякі сироватки можна наносити без крему, то холодної пори року сироватку потрібно обов'язково перекривати кремом. Щоб створити оклюзію і не дати випаровуватися волозі зі шкіри.
"Вибирайте більш щільні креми. У складі шукайте зволожуючі компоненти: пантенол, гліцерин, сечовину. Якщо шкіра у вас завжди суха, а взимку і поготів, то можна використовувати засоби з оліями. Мастила створять плівочку (вона не відчувається) і просто запруть на замок вологу в шкірі. З такими засобами вам не буде страшний навіть сильний мороз, але з проблемною шкірою такими речами захоплюватися потрібно лише в окремих випадках", - розповіла Тарнавська.
Не забувайте про зону навколо очей. Зараз є щільні засоби, які виглядають як замазка, але дуже добре живлять цю зону. Вона найніжніша і зморшки на зневодненій шкірі навколо очей з'являються раніше за інших.
Якщо по тілу проблема дуже сильна використовуємо олії для душу і після щільний бальзам на суху шкіру. Мило використовуйте обережно, воно завжди підсушує. При виборі крему для тіла звертайте увагу на ті компоненти, що і для обличчя.
Поради для шкіри восени та взимку
- Поставте на раковину тюбик із кремом для рук і після миття відразу зволожуйте шкіру.
- У кишеню куртки помістіть бальзам для губ, щоб на вулиці він завжди був під рукою.
- Не забувайте пару разів на тиждень використовувати зволожуючі маски.
- Сироватку, що залишилася від маски можна також нанести на тіло.
- Відчуйте свою шкіру, прислухайтеся до неї. Налагодьте клімат вдома, додайте у догляд щільніші креми та сироватки.
- Уникайте агресивних компонентів та процедур. Любіть свою шкіру і вона відповість вам взаємністю.
До речі, дерматолог назвала основні фактори старіння шкіри.
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